Le robaron por cuarta vez en la vivienda y el sábado también entraron a su negocio

Policiales Hace 5 horas Ariel Roggio Por

La Panadería de calle Italia de Jesús María fue vulnerado por un ladrón. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad. "Hace años que solo invierto para que no me roben, no se puede vivir así", dijo Daniel Abrego.