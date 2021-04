Un joven caroyense fue condenado a 14 años de prisión por Grooming

Fuente: www.cba24n.com.ar

La Cámara Segunda del Crimen de Córdoba condenó a un joven de 25 años de Colonia Caroya por encontrárselo responsable de grooming (acoso sexual a niños, niñas y adolescentes en internet por un adulto).

"Fue un juicio abreviado en el cual el imputado confesó lisa y llanamente haber realizado estos hechos, y lo que tiene esto como característica particular, es que los abusos sexuales detectados en la presente causa, han sido abusos sexuales que no han tenido contacto físico, es decir, el victimario y las víctimas no se encontraron físicamente, sino que fueron obligados por parte del victimario a que niños y hermanos de muy corta edad, se tomaran fotografías y se filmaran realizando actos sexuales y ello fue el motivo de la condena" explicó Eduardo Caeiro, representante complementario de los niños y niñas víctimas de delitos de abuso sexual o grooming a CBA24N.

El profesional indicó que este caso, lleva a reflexionar sobre la cantidad de niños, niñas y adolescentes que utilizan redes sociales sin el control ni la supervisión de sus progenitores, o de algún adulto responsable.

"Niños del orden de 7, 8 ,9 10 y 16 años estaban solos, usando redes sociales, Facebook particularmente, y fueron captados por esta persona que mediante nombre falso, engaño, (por ejemplo decirle que se habían ganado un premio en un programa de televisión) lograba que los niños entablaran una relación personal con esta persona y luego los extorsionaba para que realizaran dichas prácticas sexuales", indicó Caeiro.

El joven fue apresado en marzo de 2019 luego de distintas tareas de inteligencia llevadas a cabo por la Fiscalía de Instrucción de Jesús María, áreas especializadas en delitos informáticos del Ministerio Público Fiscal y de Policía Judicial, y la Brigada de Investigaciones de la Departamental Colón de Policía.

Según explicaron fuentes judiciales, una de las maniobras que utilizaba el presunto acosador era contactarse con menores a través de las redes sociales, mediante un perfil falso, y establecer relaciones de confianza para luego obtener fotografías o videos de contenido sexual.

Algunas de las víctimas son de Buenos Aires, Santa Fe y países del exterior como Venezuela, México, Brasil y España.

Otra de sus acciones era engañar a mujeres mayores de edad, a través de las redes sociales, haciéndoles creer que iban a ser contratadas para modelaje. Con esa excusa, las obligaba a enviar imágenes o videos en ropa interior. Una vez que lograba el material, las amenazaba con publicarlo en internet, sino le enviaban imágenes de contenido sexual.