¿Se frustra la obra de pavimentación del camino a Tinoco?

Autoridades provinciales fueron al pueblo a dar detalles del proyecto, pero la mayoría de los productores dijeron que "no es prioridad". "Me voy de la reunión con amargura", dijo el Jefe Comunal Gustavo Bustos. En la nota, todos los testimonios.

Durante la tarde de este jueves se realizó una reunión para avanzar en el proyecto de pavimentación del camino a Tinoco y la sensación es que la obra no se va a concretar, al menos en el corto plazo.

El Ministro de Agricultura y Ganadería de Córdoba, Sergio Busso, acompañado del Secretario de Recursos Hídricos, Edgar Casteló, los legisladores Carlos Presas y Paola Nanini y el Jefe Comunal anfitrión, Gustavo Bustos, fueron los representantes del Estado en el encuentro.

Bustos quiere pavimentar los casi 10 kilómetros de camino desde la curva de la Ruta A-74 hasta el pueblo.

Logró que la Provincia incorpore el pedido dentro de un programa especial de mejoramiento de caminos rurales que se financia con el 50 por ciento del aporte de los productores, en proporción a la cantidad de hectáreas de un radio de 10 kilómetros a la redonda (no es por metros de frente como en cualquier obra de zona urbana).

El Jefe Comunal tenía mucha expectativa de lograr la aceptación de los propietarios de los campos, más aún cuando en reuniones hechas el año pasado tenía el suficiente aval para que hoy sea un día histórico.

Sin embargo, terminó todo en frustración.

Los productores plantearon que pavimentar el camino "no es prioridad" para sacar la cosecha, ya que ese trazado, dicen, está en buenas condiciones.

Además cuestionaron la modalidad y se quejaron de "ser socios en los gastos", cuando el Estado también es "socio en las ganancias" del sector agropecuario.

"Estamos cansados que nos sigan pidiendo a nosotros y cuando nosotros le pedimos soluciones a ustedes, no están", dijo uno en la reunión.

Por otra parte, exigieron que haya recursos para mejorar los caminos secundarios del sector, que "son los que realmente necesitan arenado".

"Con menos dinero se puede comprar una máquina, una pala, sacar arena del río y mejorar todos los caminos, para que puedan salir los camiones y los chicos puedan ir a la escuela", insistieron.

El Ministro Busso tuvo varias discusiones con los productores hasta que les dijo: "Yo no vengo a imponer nada, si no hay consenso de ustedes, la obra no se hace. En el Ministerio tengo 150 pedidos más para seguir analizando porque el programa es exitoso y si acá no se puede implementar, no se hará".

Gustavo Bustos, al final del encuentro, describió que se sintió "con mucha amargura" y que el pavimento no es un beneficio solo para el traslado de la producción, sino para el crecimiento industrial y social de Tinoco.

"Yo tengo este sueño desde el 2015 y vamos a seguir insistiendo", destacó.