Fue encontrado sin vida el cineasta Iván Noel tras haber sido denunciado por abuso

Dos noticias impactantes conmovieron a nuestra zona este lunes en relación a Iván Noel, el cineasta franco-argentino que filmó numerosas películas con participación de niños y niñas de Jesús María y alrededores.

La primera es por una denuncia de abuso que trascendió en medios nacional. Luego, fue encontrado sin vida en un aparente suicidio.

El medio digital Infobae informó en las últimas horas que la Fiscalía especializada en Delitos contra la Integridad Sexual de la ciudad de Córdoba investiga una denuncia que tres adolescentes de Jesús María presentaron en los últimos días contra el director de cine y compositor franco-argentino nacido en Líbano, Iván Noel.

Se trata, de acuerdo a los denunciantes, de una serie de hechos de abuso presuntamente ocurridos durante el rodaje de la película Cordero de Dios entre finales del año 2018 y principios del 2019 en el Valle de la Inmaculada.

Noel, según confirmó a Infobae su abogado, Fernando Moyano, ya había sido denunciado en 2015 por un abuso sexual ocurrido en Francia.

La Justicia francesa solicitó un pedido de captura de Noel, hoy de 53 años, que supo de la medida cuando intentó salir del país en 2017 y fue detenido en el aeropuerto.

La fiscal Alicia Chirino, a cargo de la investigación, imputó a Noel por el delito de abuso sexual, aunque sin prisión preventiva por el momento, y aguarda ahora los resultados de peritajes psicológicos y psiquiátricos a Noel, que ya se llevaron a cabo hace algunas semanas, y los denunciantes que se realizarán en el plazo entre el 22 de julio y el 12 de agosto.

Chirino ordenó también un allanamiento en la casa del cineasta en la ciudad de Alta Gracia, donde recientemente inauguró una escuela de rock y cine para niños de entre 8 y 14 años.

En ese operativo, la policía provincial incautó computadoras, teléfonos y discos duros que serán peritados en busca de pruebas para la causa.

“La denuncia fue hecha en diciembre de 2020 por tres menores de edad que él había despedido por mal comportamiento durante el rodaje de una película. Estos chiquitos empezaron a partir de esa situación a maltratarlo, amenazarlo y enviarle mensajes intimidantes que presentaremos oportunamente cuando sea llamado a declarar”, explicó Moyano.

Y agregó: “Mi cliente no está preocupado por su situación procesal, porque está convencido de que esto no va a llegar a ningún lado y él no hizo nada. Pero sí le preocupa que, siendo una personalidad de la cultura, lo escrachen, lo cancelen”.

Video de despedida y muerte.

Luego de hacerse pública la noticia, en la tarde de este lunes hallaron el cuerpo sin vida del cineasta Iván Noel en el Barrio privado La Hornilla y al parecer, su cuerpo no presentaba signos de violencia externa por lo que no se descarta que se trate de “autodeterminación”.

La noticia fue confirmada por Resumen de la Región, un medio de Alta Gracia.

Mientras la Justicia investiga las causas y, se abaraja la hipótesis de un posible suicidio, salió a la luz un video publicado hace menos de dos horas en el canal de YouTube de Noel Films, titulado “El adiós sin tristeza de Ivan Noel”, una especie de despedida del documentalista quien, al parecer, atravesaba por una gran depresión a causa de la difusión pública de su causa.

El video va dirigido a “sus amigos” y en el mismo remarca, “cuando uno pierde su esencia no hay motivo de seguir por seguir”.

“…pongo fin a mi capítulo sin depresión ni tristeza, ni con ningún tipo de arrepentimiento ni amargura, sino como Max (aludiendo a un amigo que hace años tomó la determinación de quitarse la vida tomando una pastilla letal) de forma lógica y clara”.

“Si a través de gente tóxica me retiran o amenazan de retirarme el futuro como yo quiero, pues es tiempo de mi bye bye”

Y aclara: “De ninguna forma esto supone una admisión mía de ofensa a alguien. Todo por el contrario: yo nunca fui capaz de hacerle daño a la gente, mucho menos a los más vulnerables. Pero hoy domina mucho más la necesidad de drama populista que la realidad y no me interesa seguir ese juego absurdo”.