El Festival bajó a los Giovos de la noche extra y los hermanos hicieron saber su decepción

Los chicos se enteraron esta mañana cuando vieron la grilla de la última jornada de la edición. “Nos sacaron a nosotros claramente porque no nos conoce nadie, no le importamos a nadie, así se manejan”, dijeron.

Noticias Jesús María pudo hablar con uno de los hermanos Giovos, quienes finalmente fueron bajados de la noche extra por el Festival.

Facundo, que junto a su hermano Luciano vienen impulsando sus canciones en formato dúo, se mostró muy enojado con la decisión unilateral que tomó la Comisión Directiva del Festival, de sacarlos de la grilla del lunes extra, como estaba previsto.

“Una lástima lo que pasó, que me cancelen hoy el día del show, cuando hice venir a un músico de Tucumán, otro de Santa Fe, horas de ensayo, como todo lo que conlleva un show de esta magnitud”, afirmó.

Facundo sostuvo que al menos podrían haberlos dejado abrir la noche, o tocar algunos minutos, dada la importancia que implica estar en el escenario del Festival de Doma y Folklore.

Facundo vio la grilla y notó que “Los Giovos”, agrupación que forma con su hermano Luciano, ya no estaban.

“Me jodió mucho que yo tuve que preguntar porque vi la cartelera nueva esta mañana y no estábamos, entonces yo escribo a la organizadora y me dice, “Facundo justo te estaba por escribir, vamos a tener que suspender su show por cuestiones climáticas”, entonces es una falta de respeto que me digan eso”, continuó relatando.

Es decir que los habían sacado, porque tuvieron que hacerle lugar a Luciano Pereyra, pero ni siquiera les avisaron que no iban a actuar.

“Nos sacaron a nosotros claramente porque no nos conoce nadie, no le importamos a nadie, así se manejan”, finalizó.