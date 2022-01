¿Por qué no se hicieron más veredas del Centro Comercial a Cielo Abierto?

Hace dos años que inauguraron las tres cuadras mejoradas en el Lote XV, pero el proyecto no avanzó más en los últimos dos años. "Está frenado, dependemos de financiamiento provincial o municipal", dijeron desde la Cámara de Comercio.

En junio de 2019 empezó oficialmente el proyecto del Centro Comercial a Cielo Abierto con el recambio de veredas e iluminación de tres cuadras del sector céntrico de Colonia Caroya.

En seis meses, se hicieron dos cuadras del lado Sur (desde la Parroquia hasta la calle Italia) y una sola cuadra del lado Norte (entre Guillermo Roggio e Italia).

Incluso autoridades provinciales vinieron recorrer las obras en una visita de "inauguración" en diciembre de 2019.

Desde ese momento, no se avanzó más con el proyecto.

Como en la mayoría de los casos, el argumento principal es la pandemia y la falta de financiamiento para seguir con el recambio, especialmente en las cuadras que faltan.

"Ese en un programa que viene de CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa) pero empezaron los problemas económicos y la pandemia, que truncaron muchos proyectos en el país. Es un tema a retomar dentro de las gestiones de la Cámara Comercial", dijo el Presidente Ariel Rivoira.

"Por el momento es un proyecto que quedó a la espera, que está frenado. Hubo muchas criticas porque se cambiaron las veredas en la zona céntrica y no en otros sectores, pero me parece que hay que crear el ambiente para un paseo agradable. Eso es lo que marca la diferencia. Dependemos 100 por ciento de financiamiento del estado provincial, municipal o que CAME o Fedecom hagan un aporte para continuar", agregó Rivoira.