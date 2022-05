El XV está de luto: falleció "Pirinchín"

Esta mañana falleció "Pirinchín", uno de los personajes caroyenses que tenía el centro de la ciudad.

Estaba internado desde hacía varios días hasta que se confirmó su deceso, a la edad de 67 años.

Su nombre era Luis Enrique Vekstein. Nació en Córdoba el 31 de julio de 1955.

Llegó a Colonia Caroya cuando tenía 16 años. Trabajaba en Córdoba como cartero y fue trasladado a Caroya para seguir con su oficio por 18 años más.

Era pensionado por invalidez y recibía ayuda de la colectividad judía.

Era soltero sin hijos. Sus familiares están distribuidos en diferentes localidades del país. Un medio hermano de "Pirinchín" vive en Israel.

En la Colonia Vivió en el Hogar Juan XIII y en la Casa del Encuentro con los Padres Pasionistas. Desde hace varios años, alquilaba un departamento a metros de la Plaza Leita.

Sus días pasaban en las veredas del centro de la Colonia: siempre estaba sentado en alguno de los comercios de la Av. San Martín, donde la gente lo saludaba y él respondía con su voz inconfundible con un "¡chau querido!".

“Tuve problemas con la bebida, fui alcohólico, tuve un ACV que me paralizó medio cuerpo hace más de 20 años y desde ese momento no tomé más”, contó a la Revista Placeres Caroyenses, que lo entrevistó para retratarlo en una de sus ediciones.

¿Por qué te dicen “Pirinchín”?

Por Ernesto “Pirincho” D´olivo. Chupábamos juntos. Al morir él, quedé yo con su sobrenombre. Me lo puso Aldo Garrido. Hace más de 30 años que me conocen por este apodo.

¿Cuál fue la mayor alegría de tu vida?

Estar con la gente que me conoce. Recibir el saludo de todos cada día. Es la alegría más grande la de tener amigos, es un orgullo.

¿Y la mayor tristeza?

Perder a mi madre. Yo la traje desde Córdoba y murió acá. Y algunas cosas que me pasaron: me quitaron una casa porque me encontraron débil y un matrimonio me dejó en la calle. Me destruyeron mucho.

¿Un amigo?

Sergio Masa y el “Gordo” Frini y su familia. Son amigos verdaderos.

¿Un hobbie?

Me gusta caminar, andar, hacer compras, limpiar la casa donde vivo.

¿Comida favorita?

Todas. No soy delicado.

¿Qué te gusta de la Colonia?

Me gusta su gente, es una ciudad linda, se vive bien. Estamos en la gloria acá. Yo me siento cómodo.

¿Y qué no te gusta?

Hay gente que no ayuda a la Municipalidad, hay que ser más limpios. Todo depende de uno.

Esa vez, hace cinco años, decía: "Acá voy a vivir hasta que Dios me lleve. De acá no me muevo. Acá voy a morir. Yo elijo Colonia Caroya”.

Sus restos fueron trasladados al Cementerio de Colonia Caroya.