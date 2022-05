Schiaretti inauguró la pavimentación de la calle 46

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, inauguró hoy en Colonia Caroya la pavimentación de la calle 46 Maestra Olga Prosdócimo y anunció la realización de nuevas obras de urbanización para barrio Los Álamos que beneficiarán a 70 familias.

En primer lugar, Schiaretti habilitó los trabajos ejecutados en calle Maestra Prosdocimo, en un tramo de 2.500 metros de longitud, entre calles Santos Nobile Sur y Calle 10.

Al respecto, el gobernador indicó: «Hicimos esta obra con gusto, porque siempre digo que hay antes y un después del pavimento, porque permite comunicarse mejor, da más tranquilidad, es un elemento que significa progreso para una localidad».

La inversión provincial alcanzó los 72 millones de pesos.

Luego, en barrio Los Álamos, justificó el anuncio para mejorar la calidad de vida de esos vecinos: "Nosotros no podemos dejar que nuestra gente viva en barriadas que no se sepa donde termina la calle, dónde empieza la vereda, que falte el agua potable, que no haya iluminación y desagües. Por eso estamos trabajando entre la Provincia y los municipios».

Schiaretti estuvo acompañado por el ministro de Obras Públicas, Ricardo Sosa; la ministra de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar, Laura Jure; el director de Vialidad Provincial, Martín Gutiérrez; el intendente de Colonia Caroya, Gustavo Brandán; el legislador Carlos Presas y la legisladora Natalia Martínez.