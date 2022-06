El Ipem 165 Bonoris vuelve a instalar la propuesta de incorporar más escuelas al Festival

El Ipem 165 Pbro. José Bonoris, a través de su Cooperadora Escolar, avanzó en un pedido formal para cambiar el estatuto de la Asociación de Cooperadoras Escolares que organiza el Festival de Doma y Folklore.

Uno de los puntos importantes es la incorporación de las escuelas públicas de Jesús María, Colonia Caroya y Sinsacate que no están asociadas.

El Director del colegio dijo que el estatuto del Festival "es arcaico y vetusto".

"En su momento tuvo razón de ser, pero con los cambios sociales necesita actualizarse. Lo han maquillado pero necesita cambios profundos”, dijo.

Propuso creación de un Código de Ética: “Proponemos que se comience a trabajar en esas normas y valores que van a asegurar el comportamiento de los que trabajan ad honorem y los que son trabajadores rentados”.

Y pidió que se limite la duración de las personas en la comisión directiva.

"Muchos papás no se involucran porque siempre están los mismos. Y eso no es democrático, no es participativo. Vemos que hay personas atornilladas en la silla. “Hay quienes se postulan a un cargo en el Festival y cuando la cooperadora decide reemplazarlo, buscan otra escuela con menor representatividad de padres y se vuelven a insertar. Eso le quita transparencia. No es ético, es inmoral. No se puede permitir. Hay que desterrar esa práctica del Festival”, declaró.