Vecinos de Tronco Pozo se reunirán con autoridades de la Cooperativa por los reiterados cortes de energía

El Centro Vecinal Tronco Pozo logró que autoridades de la Cooperativa de Servicios Públicos asistan a una reunión que se hará el jueves 3 de noviembre a las 20:30 en el Club Sportivo Unión.

¿El motivo? La seguidilla de cortes de energía que sufrieron los barrios de la zona rural sur en las últimas jornadas.

"La falta de previsión e información por parte de la Cooperativa tales como problemas de tensión, quedando a media fase y por consecuencia los cortes sorpresivos e imprevistos del suministro, están ocasionado una situación fastidiosa; sufriendo pérdidas económicas importantes, debido al deterioro de los electrodomésticos, mercaderías, medicamentos que necesitan cadena de frío", argumentaron.

"Es que le solicitamos una explicación de lo sucedido y el inmediato normal funcionamiento de la energía en la zona rural sur de Colonia Caroya", dice la nota.

También reclamaron por el estado en que se encuentran muchos de los postes de madera del tendido eléctrico que, en varias ocasiones, como consecuencia de vientos y tormentas son derribados.

"Es evidente el crecimiento demográfico que está sufriendo esta zona, el cual no ha sido acompañado por el crecimiento de la calidad y seriedad del servicio, y ante un aumento o pico de consumo; no se prevé la sobrecarga en las líneas eléctricas, transformadores que ya quedan chicos, y más aún ante las inclemencias climáticas (altas/bajas temperaturas, vientos, tormentas, etc.)", añadieron.

En la última semana hubo varios cortes de energía, pero el más largo fue de 12 horas.