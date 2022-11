¿Cómo es la ciudad en la que los niños y las niñas de Colonia Caroya desean vivir?

Además de diseñar la construcción de la Plaza de las Infancias, los niños y niñas de Colonia Caroya que trabajaron en este proceso terminaron armando un decálogo con hábitos, acciones, pedidos y sueños.

Decálogo:

1. Taller para cuidar el ambiente, reciclar y sembrar. Campaña para que tiremos la basura donde corresponde, no la quememos y evitemos los incendios.

2. Más árboles para la madre tierra. Un bosque con árboles autóctonos. Plantar frutales para comer más sano y para las personas que no tienen dinero para comprar. Huerta para todos.

3. Protejamos los animales y el agua. No matar pájaros con gomera. Que no haya animales abandonados ni en cautiverio. Que no haya zoológicos. Más acequias y más limpias. Una represa con muchos animales y plantas. Pájaros y peces.

4. Más bici-sendas. Más señales de tránsito y reductores de velocidad. Semáforos para el peatón. Un tren público.

5. Más servicios médicos para que atiendan a más gente, sin pagar medicamentos.

6. Canchas de fútbol y voley en espacios públicos. Plazas de ejercicios. Otro polideportivo. Atletismo, escalada y clases de boxeo. Una pileta gratis para los que no tienen una, y para quienes no pueden pagar.

7. Ferias para niños. Escuela de arte gratis. Club de dibujo. Talleres de pintura y de instrumentos musicales al aire libre. Más murales callejeros. Una estatua en la plaza de las peras. Que la biblioteca tenga cuentos interesantes y grandes. Jugar con bombuchas en la calle para carnaval.

8. Más parques y plazas con nuevos juegos. Que tengan juegos para discapacitados, opciones para los más chiquitos y disponibilidad de agua caliente y fría. Actividades en la naturaleza. Bosques para acampar donde se puedan vivir aventuras de fantasía. Parque con juegos como tirolesa y toboganes grandes.

9. Un museo. Cine en el XV. Fiesta del chocolate. Pista de patinaje sobre hielo. Un Parque acuático. Un centro comercial.

10. Que las vacaciones duren mucho Más tiempo libre Más silencio Que exista la máquina del tiempo Una máquina para volar Que la gente sea más feliz…