Matías Roldán: las encuestas dicen que vamos a ser gobierno en Colonia Caroya

El candidato de Unidos Podemos (avalado por el Partido Demócrata Cristiano), Matías Roldán, hizo este viernes a la noche el acto de lanzamiento de campaña en el Salón de las canchas de Padel de La Catorce ante unas 200 personas.

Roldán presentó a todos los integrantes de la lista, entre los que hay radicales, empresarios y vecinos sin ideología política.

"Estamos trabajando en más de 50 propuestas, pero hay varios ejes principales. Una es la falta de empleo; también vamos a apuntar a la Salud porque no hay atención eficiente en los dispensarios; la obra pública es importante y hacer lo que todavía no se hizo, siendo serios en las prioridades; la profesionalización del empleado público, no aumentando el número, sino mejorando la calidad; también la educación es importante, no solo con propuestas alternativas, sino acompañando a los docentes; la inclusión es otro tema que vamos a tratar. Muchos hoy no pueden mirar a la cara al vecino porque no les han cumplido y los que están del otro lado (refiriéndose a la oposición), tampoco han controlado a la gestión", dijo en el acto.

Sobre el final, acudió a una frase de otro de los candidatos que había dicho que era la única lista capaz de competirle al oficialismo.

Roldán, al respecto dijo: "Las encuestas dicen que este equipo va a ser gobierno en Colonia Caroya desde el 1 de octubre".