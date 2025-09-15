Alianza es subcampeón federal y hubo festejos en la llegada a Jesús María

Alianza Jesús María se consagró subcampeón de la Liga Federal Formativa en la categoría U15 y hasta el Intendente Federico Zárate los recibió en el centro de la ciudad.

Los chicos llegaron al Final Four que se disputó en Mar del Plata.

En semifinales vencieron al anfitrión Kimberley, pero en la final cayeron ante Comunicaciones de Buenos Aires.

Tras un extenso viaje, los chicos llegaron a las 14 a Jesús María y fueron acompañados por Bomberos hasta el centro, donde las familias los recibieron.

Este grupo de chicos fue campeón provincial y ya jugó dos Ligas Federales (siendo U13 y ahora U15), con los resultados deportivos más importantes para el básquetbol local.