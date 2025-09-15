Alianza es subcampeón federal y hubo festejos en la llegada a Jesús María

Comienza la 78º Expo de la Sociedad Rural
Desde este viernes y hasta el domingo, el predio de Malabrigo se mostrará al país con 280 stands y varias propuestas pensadas para la familia.
El plantel U15 llegó hasta el último partido de un torneo que disputaron 76 equipos de todo el país.15 de septiembre de 2025Ariel Roggio
Alianza Jesús María se consagró subcampeón de la Liga Federal Formativa en la categoría U15 y hasta el Intendente Federico Zárate los recibió en el centro de la ciudad.
Los chicos llegaron al Final Four que se disputó en Mar del Plata.
En semifinales vencieron al anfitrión Kimberley, pero en la final cayeron ante Comunicaciones de Buenos Aires.
Tras un extenso viaje, los chicos llegaron a las 14 a Jesús María y fueron acompañados por Bomberos hasta el centro, donde las familias los recibieron.
Este grupo de chicos fue campeón provincial y ya jugó dos Ligas Federales (siendo U13 y ahora U15), con los resultados deportivos más importantes para el básquetbol local.
La edil Fernanda Fantini presentó un proyecto para declarar la preocupación por la "falta de continuidad", mientras que desde el oficialismo aseguraron que la planta está funcionando desde el 2023.
Con su harina de uva, logró el primer reconocimiento de este nivel que otorga la Sociedad Rural de Jesús María.
El sábado se reeditará "Las cuatro esquinas solidarias" y el domingo habrá una jornada especial en la explanada del Ferrocarril.
