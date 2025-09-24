                           Descarga la App "RadioComunicar" para llevar la Radio y el Canal 907 en VIVO en tu celular y a todos lados.                                            Descargas App

Jesús María implementa un registro único con microchips para mascotas

Como primer etapa, comenzará en el barrio Santa Elena y se ampliará gradualmente a otros sectores de la ciudad. La iniciativa busca mejorar el cuidado animal y controlar la población canina.

Jesús María24 de septiembre de 2025Ariel RoggioAriel Roggio
WhatsApp Image 2025-09-24 at 14.00.17

La Municipalidad de Jesús María pondrá en marcha un sistema de microchips para perros.

La medida permitirá identificarlos de manera única, facilitar su localización en caso de pérdida y fortalecer la responsabilidad de los vecinos. 

La iniciativa forma parte de una política pública de bienestar animal, control poblacional y seguridad ciudadana.

La presentación se realizó en una conferencia de prensa y marca el inicio del programa en el barrio Santa Elena. 

El registro alcanza a perros incluidos en programas municipales de castración, vacunación y desparasitación.

También a animales en la vía pública sin dueño y a perros considerados potencialmente peligrosos.

El programa garantiza la identificación permanente de cada perro, facilita su restitución a los propietarios, previene el abandono y optimiza campañas sanitarias.

Además, promueve la ciudadanía digital al incorporar a cada animal en un registro confiable y actualizado.

Los propietarios alcanzados por la obligatoriedad tendrán ocho meses para colocar el microchip.

Ademá, se invita a los vecinos, que no están obligados, a sumarse voluntariamente a través de la App Tu Muni a Mano. 

La medida establece sanciones por incumplimiento. Las multas van de 5 a 50 unidades de multa, equivalentes a 50 mil a 750 mil pesos.

El próximo paso del programa será expandirlo a otros barrios, como Sierras y Parques, replicando la experiencia piloto de Santa Elena y consolidando un sistema integral y moderno en toda la ciudad.

Santa Elena, barrio pionero en microchips para mascotas
En esta primera etapa, la Municipalidad comenzará en el barrio Santa Elena. Allí, integrantes del centro vecinal, realizaron un censo casa por casa que permitió registrar a gran parte de los 11 mil perros de la ciudad.

La colocación de microchips en Santa Elena se hará este sábado 27 de septiembre, de 15 a 18, y el domingo 28, de 9 a 13, en la plaza del barrio.

