Jesús María implementa un registro único con microchips para mascotas

Jesús María tendrá un fin de semana para colaborar con instituciones
El sábado se reeditará "Las cuatro esquinas solidarias" y el domingo habrá una jornada especial en la explanada del Ferrocarril.
Como primer etapa, comenzará en el barrio Santa Elena y se ampliará gradualmente a otros sectores de la ciudad. La iniciativa busca mejorar el cuidado animal y controlar la población canina.Jesús María24 de septiembre de 2025Ariel Roggio
La Municipalidad de Jesús María pondrá en marcha un sistema de microchips para perros.
La medida permitirá identificarlos de manera única, facilitar su localización en caso de pérdida y fortalecer la responsabilidad de los vecinos.
La iniciativa forma parte de una política pública de bienestar animal, control poblacional y seguridad ciudadana.
La presentación se realizó en una conferencia de prensa y marca el inicio del programa en el barrio Santa Elena.
El registro alcanza a perros incluidos en programas municipales de castración, vacunación y desparasitación.
También a animales en la vía pública sin dueño y a perros considerados potencialmente peligrosos.
El programa garantiza la identificación permanente de cada perro, facilita su restitución a los propietarios, previene el abandono y optimiza campañas sanitarias.
Además, promueve la ciudadanía digital al incorporar a cada animal en un registro confiable y actualizado.
Los propietarios alcanzados por la obligatoriedad tendrán ocho meses para colocar el microchip.
Ademá, se invita a los vecinos, que no están obligados, a sumarse voluntariamente a través de la App Tu Muni a Mano.
La medida establece sanciones por incumplimiento. Las multas van de 5 a 50 unidades de multa, equivalentes a 50 mil a 750 mil pesos.
El próximo paso del programa será expandirlo a otros barrios, como Sierras y Parques, replicando la experiencia piloto de Santa Elena y consolidando un sistema integral y moderno en toda la ciudad.
Santa Elena, barrio pionero en microchips para mascotas
En esta primera etapa, la Municipalidad comenzará en el barrio Santa Elena. Allí, integrantes del centro vecinal, realizaron un censo casa por casa que permitió registrar a gran parte de los 11 mil perros de la ciudad.
La colocación de microchips en Santa Elena se hará este sábado 27 de septiembre, de 15 a 18, y el domingo 28, de 9 a 13, en la plaza del barrio.
La ciudad se incorpora al programa “Nuestra Bandera”, una iniciativa de la Legislatura de Córdoba. El proyecto promueve la creación de símbolos oficiales en municipios y comunas de la provincia.
Será este sábado 19 de julio de 10 a 20. Más de 30 comercios y artistas plásticos locales ofrecerán promociones y propuestas en una feria urbana pensada para disfrutar del centro de la ciudad.
Con una capacidad de 250.000 litros por hora, el nuevo sistema de captación será capaz de suministrar tres veces el volumen previsto anteriormente.
Fue creada el 2 de julio de 1875 y este miércoles hará el acto central con presencia de autoridades provinciales. El jueves se inaugura una muestra histórica en el Museo de la Ciudad de Jesús María.
Desde las 10 horas, más de 170 instituciones participarán del tradicional evento sobre la Avenida Laprida. Por la tarde, en la Explanada habrá música, danza y el Paseo de Artesanos y Emprendedores.
La sanción económica por circular con este tipo de dispositivos alcanza los 480 mil pesos. La mayor infracción que se detecta en los controles es el estacionamiento en lugares indebidos.
Durante cuatro días, la ciudad ofrecerá una agenda con actividades: celebraciones religiosas, espectáculos, ferias y recorridos guiados. Todas serán gratuitas.
El plantel U15 llegó hasta el último partido de un torneo que disputaron 76 equipos de todo el país.
Estarían involucrados con algunos hechos de robo ocurridos la semana anterior. En la noche de este miércoles ingresaron a una vivienda, pero la dueña de casa los enfrentó. Los agarraron en la Plaza Gringo Leita.
Entraron a una vivienda de Av. San Martín al 6100 y fueron atrapados cuando intentaban huir. Tenían una mochila con más de medio millón de pesos y 100 dólares. Quedaron a disposición de sus padres.
El operativo se hizo en calle 127 de barrio Malabrigo, según informó la FPA.
La Jefa Comunal Nilda Lauret recibió a funcionarios provinciales, que además prometieron 55 millones de pesos para obra de cordón cuneta.