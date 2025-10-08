Instituto Mosse inauguró un resonador de última tecnología

El Instituto Mosse Medicina presentó esta semana el Resonador Magnético uMR 588, un equipo de última generación que constituye un hito tecnológico en el norte cordobés.

El acto inaugural se llevó a cabo en la sede de Colón 247, Jesús María, con la presencia de autoridades, profesionales de la salud.

Desarrollado por United Imaging, el uMR 588 ofrece un flujo de trabajo optimizado mediante inteligencia artificial, software de aceleración uCS (Compressed Sensing) y aplicaciones clínicas avanzadas.

Estas características permiten obtener imágenes hasta 16 veces más rápidas que los métodos tradicionales, con mayor precisión diagnóstica y confort para el paciente.

El equipamiento incorpora además un diseño con consumo reducido de helio, ahorro energético y gestión inteligente del sistema, lo que garantiza eficiencia y sustentabilidad sin comprometer la calidad.

Este resonador permite abordar un amplio espectro de estudios médicos: neurología, ortopedia, mama, abdomen, pelvis, cardiología y más, consolidándose como una solución integral para el diagnóstico por imágenes en la región.