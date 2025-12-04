La bandera oficial de Jesús María flameó por primera vez en un emotivo acto cívico

Ariel RoggioColonia Caroya29 de noviembre de 2025
Por la seguidilla de siniestros, la Municipalidad, Policía y Gendarmería se comprometieron a implementar operativos reforzados de control en zona urbana, rural y accesos a la ciudad. Informaron sobre las acciones de educación vial, pero no sobre colocación de nuevos reductores.
Ariel RoggioColonia Caroya03 de diciembre de 2025
Funcionará en el Colegio Médico desde el 15 de diciembre. Está destinada a niños y niñas de 4 a 14 años. Se habilita por primera vez natación adaptada y para personas mayores.
Ariel Roggio03 de diciembre de 2025
El jugador del Bochas pasó diferentes convocatorias hasta quedar entre los 12 elegidos por Mauro Polla y Leonardo Gutiérrez. El torneo será del 10 al 14 de diciembre en Paraguay.
Ariel RoggioJesús María04 de diciembre de 2025
La ceremonia coronó un proceso de participación ciudadana iniciado el pasado 28 de julio por la Legislatura y el Municipio local, en el marco del Programa “Nuestra Bandera” de la Vicegobernación de la Provincia de Córdoba.
Ariel RoggioColonia Caroya04 de diciembre de 2025
Desde las 22 comenzará el acto que tendrá un Pesebre Viviente y Villancicos en la Plaza Nicolás Avellaneda. El lunes es la celebración en la Parroquia por el Día de la Inmaculada Concepción.