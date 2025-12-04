La bandera oficial de Jesús María flameó por primera vez en un emotivo acto cívico

Jesús María vivió un día memorable con el primer izamiento de su bandera oficial, un símbolo que condensa la historia, las raíces y el futuro de la ciudad.

La ceremonia coronó un proceso de participación ciudadana iniciado el pasado 28 de julio por la Legislatura y el Municipio de Jesús María, en el marco del Programa “Nuestra Bandera” de la Vicegobernación de la Provincia de Córdoba.

El acto, que celebró la identidad jesusmariense, contó con la presencia de la Sra. Vicegobernadora de la Provincia de Córdoba, Myrian Prunotto; el Sr. Intendente, Federico Zárate; la Sra. Legisladora Departamental, Luciana Presas, entre otras autoridades provinciales y locales, así como representantes de instituciones y vecinos que se sumaron a esta celebración cívica.

El momento más esperado de la ceremonia fue el ingreso y el primer izamiento de la bandera oficial de Jesús María.

Este emblema, que simboliza lo que la ciudad es y proyecta ser, fue elegido por un Jurado de destacados vecinos y hoy flameó por primera vez con orgullo. La bandera ingresó de la mano de Jenaro Farrando, alumno de la Escuela General Francisco Ortiz de Ocampo, cuya inquietud sobre la ausencia de un símbolo local dio inicio a este histórico proceso.

El izamiento simultáneo de los tres pabellones —Nacional, Provincial y Local— fue un gesto cargado de simbolismo que marcó un momento histórico para la ciudad. En lo más alto, las banderas se unieron como expresión de identidad, orgullo y futuro compartido.

En su mensaje, el intendente Federico Zárate destacó la emoción compartida durante el primer izamiento y el profundo significado que la nueva bandera tiene para la comunidad jesusmariense.

“Ustedes no se imaginan la cara y los gestos de orgullo que tenían todos. Realmente, creo que eso es lo que uno se lleva adentro. Martín, Jenaro y yo fuimos privilegiados de presenciar una imagen única, donde se reflejó el sentir de Jesús María: la comunión de nuestro pueblo".

En este marco, Martín Del Fabro —creador de la bandera oficial de Jesús María— fue reconocido con la distinción de Vecino Distinguido , en mérito a su aporte creativo y al profundo compromiso con la identidad y la cultura de la ciudad.