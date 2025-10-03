Horarios confirmados para los artistas del Festival Adentro

La Municipalidad de Jesús María informó la grilla de artistas con sus respectivos horarios y la lista única de precios que regirá dentro del predio Doña Pipa.

El evento se desarrollará ambos días desde las 17 hasta la 1 de la madrugada.

Grilla artística confirmada

Sábado 4 de octubre

• DJ Johni Monzón

• 18:00 | Media Luna Folk

• 18:30 | Cielo Tierra

• 19:15 | Chamigos

• 20:30 | Los Herrera

• 22:30 | Dúo Coplanacu

Presentación de academias de danzas folclóricas.

Conducción: Camilo y Gonzalo Rivadero

Domingo 5 de octubre

• DJ Johni Monzón

• 17:00 | Florencia y Fiorela

• 17:40 | Orejanos

• 18:30 | Decime Chango

• 19:30 | Simón Aguirre

• 21:30 | Paquito Ocaño

Presentación de academias de danzas folclóricas.

Conducción: Camilo, Érica Pereyra y Gonzalo Rivadero.

⸻

Lista única de precios gastronómicos

Bebidas

• Gaseosa 500cc: $4.000

• Cerveza artesanal 500cc: $4.500

• Lata Imperial: $4.000

• Lata Heineken: $4.500

• Vermú y Gin Tonic tirado 500cc: $5.000

• Vermú y Gin Tonic tirado grande: $8.000

• Fernet: $10.000

• Gin: $10.000

• Vodka: $10.000

• Aperol: $10.000

• Campari: $10.000

• Vaso reutilizable: $2.000

Patio de fuegos

• Porción de costillas: $25.000

• Porción de cuadril: $27.000

• Parrilla de 4 cortes: $25.000

• Porción de vacío: $25.000

• Empanada (unidad): $2.500

• Locro (porción): $10.000

Otras opciones

• Hamburguesa clásica c/ papas: $9.000

• Sándwich de bondiola desmenuzada c/ papas: $14.000

• Choripán: $10.000

• Tacos c/ papas: $12.000

• Pancho: $6.000

• Tortilla: $6.000

• Cono de papas: $6.000