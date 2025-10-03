Horarios confirmados para los artistas del Festival Adentro

Jesús María celebró su 152º Aniversario con la entrega de los premios Pío León
En la plaza del fundador se entregaron las tradicionales distinciones a vecinos e instituciones en cinco rubros: Educativo, Social, Profesional, Artístico y Deportivo.
Se realizará este sábado 4 y domingo 5 de octubre en Doña Pipa de Jesús María. Será una propuesta cultural y gastronómica para disfrutar en familia y amigos, con entrada gratuita. Actuarán Los Herrera, Paquito Ocaño, Duo Coplanacu, entre otros.Jesús María03 de octubre de 2025Ariel Roggio
La Municipalidad de Jesús María informó la grilla de artistas con sus respectivos horarios y la lista única de precios que regirá dentro del predio Doña Pipa.
El evento se desarrollará ambos días desde las 17 hasta la 1 de la madrugada.
Grilla artística confirmada
Sábado 4 de octubre
• DJ Johni Monzón
• 18:00 | Media Luna Folk
• 18:30 | Cielo Tierra
• 19:15 | Chamigos
• 20:30 | Los Herrera
• 22:30 | Dúo Coplanacu
Presentación de academias de danzas folclóricas.
Conducción: Camilo y Gonzalo Rivadero
Domingo 5 de octubre
• DJ Johni Monzón
• 17:00 | Florencia y Fiorela
• 17:40 | Orejanos
• 18:30 | Decime Chango
• 19:30 | Simón Aguirre
• 21:30 | Paquito Ocaño
Presentación de academias de danzas folclóricas.
Conducción: Camilo, Érica Pereyra y Gonzalo Rivadero.
⸻
Lista única de precios gastronómicos
Bebidas
• Gaseosa 500cc: $4.000
• Cerveza artesanal 500cc: $4.500
• Lata Imperial: $4.000
• Lata Heineken: $4.500
• Vermú y Gin Tonic tirado 500cc: $5.000
• Vermú y Gin Tonic tirado grande: $8.000
• Fernet: $10.000
• Gin: $10.000
• Vodka: $10.000
• Aperol: $10.000
• Campari: $10.000
• Vaso reutilizable: $2.000
Patio de fuegos
• Porción de costillas: $25.000
• Porción de cuadril: $27.000
• Parrilla de 4 cortes: $25.000
• Porción de vacío: $25.000
• Empanada (unidad): $2.500
• Locro (porción): $10.000
Otras opciones
• Hamburguesa clásica c/ papas: $9.000
• Sándwich de bondiola desmenuzada c/ papas: $14.000
• Choripán: $10.000
• Tacos c/ papas: $12.000
• Pancho: $6.000
• Tortilla: $6.000
• Cono de papas: $6.000
