Horarios confirmados para los artistas del Festival Adentro

Se realizará este sábado 4 y domingo 5 de octubre en Doña Pipa de Jesús María. Será una propuesta cultural y gastronómica para disfrutar en familia y amigos, con entrada gratuita. Actuarán Los Herrera, Paquito Ocaño, Duo Coplanacu, entre otros.

Jesús María03 de octubre de 2025Ariel RoggioAriel Roggio
La Municipalidad de Jesús María informó la grilla de artistas con sus respectivos horarios y la lista única de precios que regirá dentro del predio Doña Pipa.

El evento se desarrollará ambos días desde las 17 hasta la 1 de la madrugada.

Grilla artística confirmada

Sábado 4 de octubre

•    DJ Johni Monzón
•    18:00 | Media Luna Folk
•    18:30 | Cielo Tierra
•    19:15 | Chamigos
•    20:30 | Los Herrera
•    22:30 | Dúo Coplanacu

Presentación de academias de danzas folclóricas.
Conducción: Camilo y Gonzalo Rivadero

Domingo 5 de octubre

•    DJ Johni Monzón
•    17:00 | Florencia y Fiorela
•    17:40 | Orejanos
•    18:30 | Decime Chango
•    19:30 | Simón Aguirre
•    21:30 | Paquito Ocaño

Presentación de academias de danzas folclóricas.
Conducción: Camilo, Érica Pereyra y Gonzalo Rivadero.

Lista única de precios gastronómicos

Bebidas
•    Gaseosa 500cc: $4.000
•    Cerveza artesanal 500cc: $4.500
•    Lata Imperial: $4.000
•    Lata Heineken: $4.500
•    Vermú y Gin Tonic tirado 500cc: $5.000
•    Vermú y Gin Tonic tirado grande: $8.000
•    Fernet: $10.000
•    Gin: $10.000
•    Vodka: $10.000
•    Aperol: $10.000
•    Campari: $10.000
•    Vaso reutilizable: $2.000

Patio de fuegos
•    Porción de costillas: $25.000
•    Porción de cuadril: $27.000
•    Parrilla de 4 cortes: $25.000
•    Porción de vacío: $25.000
•    Empanada (unidad): $2.500
•    Locro (porción): $10.000

Otras opciones
•    Hamburguesa clásica c/ papas: $9.000
•    Sándwich de bondiola desmenuzada c/ papas: $14.000
•    Choripán: $10.000
•    Tacos c/ papas: $12.000
•    Pancho: $6.000
•    Tortilla: $6.000
•    Cono de papas: $6.000

