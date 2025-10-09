                           Descarga la App "RadioComunicar" para llevar la Radio y el Canal 907 en VIVO en tu celular y a todos lados.                                            Descargas App

Bochas y Deportivo Colón compartirán grupo en el Torneo Regional de Fútbol

Los dos clubes caroyenses empezarán el domingo 19 a disputar el certamen nacional. Están en la Zona 6 de la Región Centro junto a Universitario de Córdoba y a Ilusión del Norte de Sebastián Elcano.

09 de octubre de 2025Ariel RoggioAriel Roggio
Black Orange Modern Basketball Player Instagram Post (3)

Por primera vez, dos clubes caroyenses disputarán el Torneo Regional Amateur, la cuarta categoría en importancia del fútbol argentino.

Comenzará el 19 de Octubre, ofrece cuatro ascensos al Federal A 2026 y participan 333 clubes de todo el país.

SI bien el Deportivo Colón tiene varias participaciones nacionales, esta vez se suma el Bochas Sport Club y ambos compartirán el grupo 6 de la Región Centro junto a Universitario de Córdoba e Ilusión del Norte de Sebastián Elcano. 

1ra. Fecha - 19/10/2025 
BOCHAS vs. D.COLON
ILUSION DEL N. vs. UNIVERSITARIO
 
2da. fecha - 23 o 24/10/25 
UNIVERSITARIO vs. BOCHAS 
D.COLON vs. ILUSION DEL N.
  
3ra. Fecha - 02/11/2025 
BOCHAS  vs. ILUSION DEL N.
UNIVERSITARIO vs. D.COLON
  
4ta. fecha - 09/11/2025 
D.COLON vs. BOCHAS 
UNIVERSITARIO vs. ILUSION DEL N.
  
5ta. fecha - 16/11/2025 
BOCHAS vs. UNIVERSITARIO
ILUSION DEL N. vs. D.COLON
  
6ta. fecha - 23/11/2025 
ILUSION DEL N. vs. BOCHAS 
D.COLON vs. UNIVERSITARIO
 
 

