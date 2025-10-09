Bochas y Deportivo Colón compartirán grupo en el Torneo Regional de Fútbol

Emiliano Rossi es el nuevo Presidente de la Cámara Comercial
Esta semana realizó la Asamblea General Ordinaria, en la que se aprobaron por unanimidad los balances de los ejercicios 2024 y 2025 y se renovaron las autoridades.
Los dos clubes caroyenses empezarán el domingo 19 a disputar el certamen nacional. Están en la Zona 6 de la Región Centro junto a Universitario de Córdoba y a Ilusión del Norte de Sebastián Elcano.09 de octubre de 2025Ariel Roggio
Por primera vez, dos clubes caroyenses disputarán el Torneo Regional Amateur, la cuarta categoría en importancia del fútbol argentino.
Comenzará el 19 de Octubre, ofrece cuatro ascensos al Federal A 2026 y participan 333 clubes de todo el país.
SI bien el Deportivo Colón tiene varias participaciones nacionales, esta vez se suma el Bochas Sport Club y ambos compartirán el grupo 6 de la Región Centro junto a Universitario de Córdoba e Ilusión del Norte de Sebastián Elcano.
1ra. Fecha - 19/10/2025
BOCHAS vs. D.COLON
ILUSION DEL N. vs. UNIVERSITARIO
2da. fecha - 23 o 24/10/25
UNIVERSITARIO vs. BOCHAS
D.COLON vs. ILUSION DEL N.
3ra. Fecha - 02/11/2025
BOCHAS vs. ILUSION DEL N.
UNIVERSITARIO vs. D.COLON
4ta. fecha - 09/11/2025
D.COLON vs. BOCHAS
UNIVERSITARIO vs. ILUSION DEL N.
5ta. fecha - 16/11/2025
BOCHAS vs. UNIVERSITARIO
ILUSION DEL N. vs. D.COLON
6ta. fecha - 23/11/2025
ILUSION DEL N. vs. BOCHAS
D.COLON vs. UNIVERSITARIO
Fue distinguido con la “Insegne di Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia” en un acto que contó con la presencia de la Cónsul General de Italia en Córdoba, María Luisa Lapresa.
Se recibieron 126 propuestas. La ganadora, creada por Martín Del Fabro, fue elegida por un jurado integrado por autoridades, tribunos de cuentas, concejales y vecinos.
Costó un millón de dólares y es el único en todo el Norte de Córdoba. Obtiene imágenes hasta 16 veces más rápidas que los métodos tradicionales, con mayor precisión diagnóstica y confort para el paciente.
La ciudad tendrá importantes eventos entre el viernes y el domingo. El sábado, el centro se transforma con la propuesta comercial al aire libre, sobre calle San Martín.