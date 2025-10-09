Bochas y Deportivo Colón compartirán grupo en el Torneo Regional de Fútbol

Por primera vez, dos clubes caroyenses disputarán el Torneo Regional Amateur, la cuarta categoría en importancia del fútbol argentino.

Comenzará el 19 de Octubre, ofrece cuatro ascensos al Federal A 2026 y participan 333 clubes de todo el país.

SI bien el Deportivo Colón tiene varias participaciones nacionales, esta vez se suma el Bochas Sport Club y ambos compartirán el grupo 6 de la Región Centro junto a Universitario de Córdoba e Ilusión del Norte de Sebastián Elcano.

1ra. Fecha - 19/10/2025

BOCHAS vs. D.COLON

ILUSION DEL N. vs. UNIVERSITARIO



2da. fecha - 23 o 24/10/25

UNIVERSITARIO vs. BOCHAS

D.COLON vs. ILUSION DEL N.



3ra. Fecha - 02/11/2025

BOCHAS vs. ILUSION DEL N.

UNIVERSITARIO vs. D.COLON



4ta. fecha - 09/11/2025

D.COLON vs. BOCHAS

UNIVERSITARIO vs. ILUSION DEL N.



5ta. fecha - 16/11/2025

BOCHAS vs. UNIVERSITARIO

ILUSION DEL N. vs. D.COLON



6ta. fecha - 23/11/2025

ILUSION DEL N. vs. BOCHAS

D.COLON vs. UNIVERSITARIO



