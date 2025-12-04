Colonia Caroya encenderá el Arbolito el domingo a la noche

Abren inscripciones para la Escuela de Verano de Colonia Caroya
Funcionará en el Colegio Médico desde el 15 de diciembre. Está destinada a niños y niñas de 4 a 14 años. Se habilita por primera vez natación adaptada y para personas mayores.
Desde las 22 comenzará el acto que tendrá un Pesebre Viviente y Villancicos en la Plaza Nicolás Avellaneda. El lunes es la celebración en la Parroquia por el Día de la Inmaculada Concepción.Colonia Caroya04 de diciembre de 2025Ariel Roggio
Los Centros Vecinales de Colonia Caroya y la Parroquia Ntra. Sra. del Monserrat han organizado para este domingo el acto del encendido del Arbolito de Navidad y el Pesebre Viviente.
Será desde las 22 en la Plaza Nicolás Avellaneda.
Para el Pesebre, se han previsto dos ensayos previos de los que cualquier niño puede participar: miércoles y viernes a las 20, en el sector de la fuente.
El domingo, el evento comenzará con una reseña del Padre Martín Cervato y continuará con la representación del Nacimiento del Niño Dios, villancicos y los deseos de Navidad de los Centros Vecinales para llegar a la medianoche con el encendido del árbol.
El lunes 8, en el marco del Día de la Inmaculada Concepción, la Parroquia hará la Misa a las 20.
Previamente, llegarán en procesión desde cada barrio, capillas y grutas todas las imágenes de la Virgen María.
Luego habrá espectáculos y Feria de Emprendedores en calle Bonoris.
