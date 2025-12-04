                           Descarga la App "RadioComunicar" para llevar la Radio y el Canal 907 en VIVO en tu celular y a todos lados.                                            Descargas App

Colonia Caroya encenderá el Arbolito el domingo a la noche

Desde las 22 comenzará el acto que tendrá un Pesebre Viviente y Villancicos en la Plaza Nicolás Avellaneda. El lunes es la celebración en la Parroquia por el Día de la Inmaculada Concepción.

Colonia Caroya04 de diciembre de 2025
WhatsApp Image 2025-12-04 at 08.48.11

Los Centros Vecinales de Colonia Caroya y la Parroquia Ntra. Sra. del Monserrat han organizado para este domingo el acto del encendido del Arbolito de Navidad y el Pesebre Viviente.

Será desde las 22 en la Plaza Nicolás Avellaneda.

Para el Pesebre, se han previsto dos ensayos previos de los que cualquier niño puede participar: miércoles y viernes a las 20, en el sector de la fuente.

El domingo, el evento comenzará con una reseña del Padre Martín Cervato y continuará con la representación del Nacimiento del Niño Dios, villancicos y los deseos de Navidad de los Centros Vecinales para llegar a la medianoche con el encendido del árbol.

El lunes 8, en el marco del Día de la Inmaculada Concepción, la Parroquia hará la Misa a las 20.

Previamente, llegarán en procesión desde cada barrio, capillas y grutas  todas las imágenes de la Virgen María.

Luego habrá espectáculos y Feria de Emprendedores en calle Bonoris.

