Abren inscripciones para la Escuela de Verano de Colonia Caroya

Desde esta semana se abren las inscripciones para la Escuela de Verano en Colonia Caroya.

Nuevamente, la propuesta funcionará en la Pileta del Colegio Médico, que estará habilitada desde el lunes 15 de diciembre y hasta el 13 de febrero.

Para niños y niñas de entre 4 a 14 años, la Escuela funcionará de lunes a viernes de 10 a 12:30.

Tendrá un costo de 40 mil pesos mensuales y por hermano habrá descuento: 35 mil cada cuota.

Las inscripciones se receptan en el mismo Colegio Médico; en el Polideportivo de calle 40 y España; y en la Casita de Malabrigo, de manera presencial.

También se puede hacer por WhatsApp al 3525-538872.

Es obligatorio presentar la Ficha Médica en vigencia y la autorización de padre, madre o responsable del menor.

Para Mayores

Los lunes, miércoles y viernes de 9 a 10, la Pileta estará destinada a la Escuela de Verano, pero para Personas Mayores.

Será la primera vez que se habilitará este espacio y quienes estén interesados pueden inscribirse en el Complejo de Personas Mayores.

Natación Adaptada

También se destinará un horario para niños y niñas con algún tipo de discapacidad.

Será los lunes, miércoles y viernes de 12:30 a 13:30.

Las inscripciones se hacen en el Colegio Médico, Polideportivo Municipal o Casita de Malabrigo.

Pileta Libre

Tal como ocurrió en temporadas anteriores, el natatorio estará habilitado para toda la familia durante las tardes, todos los días (incluidos sábados y domingos).

De 14:30 a 19:30, vecinos de cualquier edad podrán disfrutar de la pileta a un valor de 2 mil pesos para mayores de 15 años; de mil pesos para quienes tengan entre cuatro y 14; y sin costo para los menores de cuatro años.



