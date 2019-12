Por primera vez se aplican descuentos a concejales que se ausentan sin justificación

El Concejo Deliberante de Colonia Caroya en su totalidad resolvió anoche aplicar un descuento del 10 por ciento en la dieta de la edil Dolores Manubens por haberse ausentado a dos reuniones de comisión sin justificación.

El tema fue aprobado incluso hasta por la misma concejal, que aceptó la decisión del resto del cuerpo.

Es el primer caso de una concejal en funciones que tiene una quita de su remuneración.

“Que me descuenten es también respetar al contribuyente. Está perfecto que se haya aplicado el reglamento porque antes no se hacía. No voy a andar presentando certificados de algo que no pasó para justificar una ausencia”, dijo.

Argumentó que algunos viajes a Córdoba por su trabajo como abogada la llevaron a ausentarse en el Concejo.

Anteriormente se resolvió algo similar con Hernán Ardiles, que faltó a las primeras comisiones y sesiones e inmediatamente pidió licencia por no disponer de tiempo para la obligación pública, por lo tanto solo cobró el proporcional de las sesiones a las que sí asistió.

Las ausencias o llegadas tarde a las convocatorias del Concejo fue un tema que en la gestión anterior se debatió mucho mediáticamente, pero sin aplicarse descuentos.

La estrategia del oficialismo fue publicar el listado de ausencias como un “escrache” para dos ediles de la UCR que tenían mayor nivel de ausentismo.

En este cuerpo, que asumió el 1 de octubre, el mismo bloque de Cambiemos pidió rigor en el compromiso y ahora el Presidente del Concejo, Alejandro Ghisiglieri, no duda cuando hay que firmar una resolución para descontarle la dieta de algún compañero.