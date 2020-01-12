Estos son los horarios de la noche de Luciano Pereyra

Festival 2020 Hace 3 horas Por
La figura de la tercera jornada de color y coraje subirá al escenario a la 1:30 de la madrugada. Después que suene el clarín estarán Los Cuatro de Córdoba.
luciano

Estos son los horarios de la tercera noche del Festival de Doma y Folklore. 

18.00. LLEGADA DEL DESFILE UNIÓN DE LOS PUEBLOS. 

19:00. INDIGO (15’).

19.15. LOS JINETES DEL FUTURO (FEDERACION GAUCHA DE CORDOBA) (20´)
           
19:40. DÚO POSTAL (20’).                
 
20.00 DOMA. 

20.50. SALTA 3 (15’).
             
21:05. DOMA

22.00. CLARIN. APERTURA BALLET MARTÍN FIERRO.

22:10. LOS 4 DE CÓRDOBA (30’).
                   
22:40. DOMA 

23:20. ROXANA CARABAJAL (20’).
                                                           
23.40. ESPECTÁCULO CENTRAL DE CAMPO LA PATRIA BAILA (BALLET) (30’).

00.00. INDIOS DE AHORA (25’).

00:25. DOMA. 

01:30. LUCIANO PEREYRA (100’).

03:10. SALTA 3 / DÚO POSTAL (30´).

03:40. CIERRE

Ariel Roggio

Periodista

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