Estos son los horarios de la noche de Luciano Pereyra

Estos son los horarios de la tercera noche del Festival de Doma y Folklore.
18.00. LLEGADA DEL DESFILE UNIÓN DE LOS PUEBLOS.
19:00. INDIGO (15’).
19.15. LOS JINETES DEL FUTURO (FEDERACION GAUCHA DE CORDOBA) (20´)
19:40. DÚO POSTAL (20’).
20.00 DOMA.
20.50. SALTA 3 (15’).
21:05. DOMA
22.00. CLARIN. APERTURA BALLET MARTÍN FIERRO.
22:10. LOS 4 DE CÓRDOBA (30’).
22:40. DOMA
23:20. ROXANA CARABAJAL (20’).
23.40. ESPECTÁCULO CENTRAL DE CAMPO LA PATRIA BAILA (BALLET) (30’).
00.00. INDIOS DE AHORA (25’).
00:25. DOMA.
01:30. LUCIANO PEREYRA (100’).
03:10. SALTA 3 / DÚO POSTAL (30´).
03:40. CIERRE