Ciudadanos Autoconvocados del Norte Cordobés marcharán contra la expropiación de Vicentín

Junto a las Cámaras Comerciales de Jesús María y Colonia Caroya, la Sociedad Rural de Jesús María adhiere a la marcha organizada por “Ciudadanos y Autoconvocados del Norte Cordobés”.

La movilización será este sábado 20 de junio a las 9:30, en contra de la decisión del gobierno nacional de expropiar la empresa Vicentín.

El comunicado enviado desde la institución reza lo siguiente: "por la democracia y la defensa de los derechos individuales, la propiedad privada y la seguridad jurídica".

"No nos expropien, déjennos trabajar. En rechazo a la intervención del poder Ejecutivo en el poder Judicial. No defendemos ni una empresa ni un sector, defendemos el esfuerzo y la iniciativa del pueblo. No a la expropiación".

El punto de encuentro será la rotonda de acceso a Sinsacate. Circularán por Ruta 9 hacia el centro de Jesús María y finalizará el recorrido en barrio La Florida.

Recomiendan tener en cuenta: no bajarse de los vehículos para respetar el distanciamiento social; llevar banderas argentinas; y usar elementos de protección.

La caravana se puede acompañar en auto, camioneta o tractor.