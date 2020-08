Incendios en Córdoba: las causas y consecuencias del desastre ambiental

A raíz de los graves incendios ocurridos en los últimos días en las Sierras de Córdoba, dialogamos con Natalia de Luca, ingeniera agroforestal, sobre las causas y consecuencias del fuego en los ecosistemas naturales de la provincia.

La especialista reconoció que existen distintos responsables, desde el Estado que debe prevenir este tipo de delito y preservar los espacios verdes, hasta los autores materiales directos.

Sólo el uno por ciento de las veces que se produce un incendio las causas son de origen natural, el otro 99 por ciento ocurre como consecuencia de la mano del hombre y, casi siempre, es intencional.

De Luca señaló que Córdoba tiene un gran avance en cuanto a leyes que protegen el ambiente y el desmonte, sin embargo "algunas no están bien reglamentadas, no se actualizan o no se realiza un seguimiento adecuado".

La ingeniera también se refirió a la ley que prohíbe el desmonte en la provincia y los intereses económicos que hay detrás de las tierras con bosques nativos: "uno puedo estimar o intuir que detrás de todo esto hay algunos sectores que aprovechan el desmonte sin un implicado directo", señaló refiriéndose a los focos ígneos.

"Es muy evidente una maquina desmontando, en cambio encontrar a la persona que prendió fuego para desmontar es mas difícil" agregó, explicando así el desarrollo urbanístico que se da años más tardes en esos sectores afectados por los incendios.