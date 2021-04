El Concejo recibió la respuesta a sus pedidos de informe por dos eventos

El Departamento Ejecutivo Municipal envió al Concejo Deliberante las respuestas a los pedidos de informe que pidió el bloque de Cambiemos.

En la nota explaya lo que pasó el sábado 13 de marzo en el Club Agraria con la presentación de "Q´Lokura".

El Intendente dijo que había 11 policías e inspectores municipales controlando y que estaba autorizado por los permisos del COE en toda la provincia.

Confirmó que hubo actas labradas por las infracciones detectadas cuando el público empezó a violar las normas sanitarias y que después de ese evento se firmó un decreto para prohibir actividades con más de 250 personas (en el Club hubo más de 800 esa noche).

En tanto, sobre los videos viralizados de la Expo Vino en los que se ve a funcionarios y empleados municipales bailando cuarteto una vez finalizada la actividad organizada en el Salón "Las Canarias", respondió:

"En iniciativa exclusiva de este Intendente Municipal se han iniciado las investigaciones correspondientes y se presentaron las actuaciones al Poder Judicial para que resuelva en consecuencia".

Tras la lectura de la nota, el concejal Matías Peralta Cruz (Cambiemos) pidió la palabra y dijo:

"Siempre la responsabilidad es de los otros, nunca es responsabilidad de los funcionarios, de quien habilita, ni de quien controla. Pero respecto al segundo evento, es respondida livianamente. Quiero pensar que no es la respuesta a la nota que presentamos porque es exigua y no responde en absoluto lo que hemos preguntado, por ejemplo, quién organizó la Expo Vino, de qué se trataba, a quiénes se invitaron. No está aclarado para nada".

Alejandro Ghisiglieri consideró que la respuesta del Ejecutivo por la Expo Vino no es la contestación al pedido de informe y que el cuerpo legislativo espera el resto de los detalles solicitados.