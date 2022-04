La región homenajeó a los ex combatientes de Malvinas

Se cumplieron 40 años del desembarco argentino en las islas Malvinas, acción que iniciaría la guerra en la que murieron 649 soldados de nuestro país, y en nuestra zona se vivieron tres jornadas de homenajes a los ex combatientes y recordando a los caídos.

El viernes a la noche, la Municipalidad de Jesús María hizo el acto de vigilia del 2 de abil.

Ex combatientes, familiares de caídos, una de las mujeres enfermeras que asistió a los soldados, autoridades y vecinos, fueron parte de la velada donde se conjugaron la historia, el arte y el diálogo para rememorar y reflexionar sobre lo ocurrido en 1982.

Los estudiantes del IPEM 294 de la orientación en Comunicación y el profesor Álvaro Monge, compartieron con los presentes el tráiler del documental "A 40 del 82. Deconstruyendo Malvinas"; un cortometraje documental, donde se presentan la guerra y post guerra de Malvinas, con valiosos testimonios de ex combatientes locales. Este proyecto audiovisual educativo será estrenado en el mes de junio para toda la comunidad.

Uno de los momentos más movilizadores de la noche fue el conversatorio que reunió relatos, testimonios en primera persona y reflexiones de quienes estuvieron en la gesta. Un espacio que permitió conocer experiencias y vivencias para seguir construyendo memoria.

Participaron Héctor Rivadero y Eduardo Álamo, ex combatientes; Sandra Acosta, hija de Ramón Gumersindo Acosta, caído en Malvinas; Dora Ruiz, aspirante naval en Base Naval de Puerto Belgrano y estudiante de enfermería durante la guerra, y los comunicadores Miguel Gramajo y Helen Otero.

El sábado a la mañana, fue la localidad de Sinsacate la que hizo el acto protocolar oficial.

Hubo emotivas palabras de la hija de Ángel De la Fuente, veterano de la guerra; y de la Lic. Leticia De la Fuente.

También se inauguró la escultura denominada “Los abrazos”, obra realizada por los artistas Néstor y Luis Enriquez en construcción colectiva con los ex combatientes.

El sábado a la tarde, Colonia Caroya descubrió una placa en la plaza "Gringo" Leita del centro vecinal René Favaloro y desde allí salió el bici-desfile.

El intendente Gustavo Brandán junto al resto del Gabinete, homenajeó a los veteranos de la Guerra de Malvinas y dijo que muchos debemos pedirles “perdón” por le olvido y el destrato que sufrieron durante muchísimos años.

El acto contó con la participación de los ex combatientes Víctor Ramallo, Sebastián Lipari, Rodolfo Herrera y Daniel Delugo, quienes se mostraron muy emocionados.

“Hoy tiene que ser un día de reflexión, donde todos aprendamos a pedir perdón a nuestros ex combatientes, perdón por esta Argentina que, desde el retorno de la democracia, y a pesar de que pasaron diferentes partidos políticos, no fue capaz de darles el reconocimiento que los ex combatientes se merecen”, afirmó en su discurso.

Unas 500 personas participaron de desfile en bicicleta uniendo Colonia Caroya con Sinsacate.

Los ciclistas se congregaron en el final frente al Museo Nacional Posta de Sinsacate donde se sucedieron emotivos mensajes.

Estuvo presente la banda de música de la escuela de Suboficiales Cabo Raúl R. Cuello.

Este domingo, siguieron los homenajes en los clubes de Colonia Caroya.

El Bochas Sport Club lo hizo en el partido de Cuarta División de la Liga Colón de Fútbol. El plantel estrenó una camiseta especial que seguirá usando el resto del año y reconoció a Víctor Ramallo, papá de uno de los integrantes del equipo.

En tanto, el Club Juventud Agraria Colón presentó una bandera argentina con las Islas Malvinas, y quedará como bandera institucional, en reconocimiento a quienes defendieron la patria.

Además, todas las categorías salieron a la cancha con una insignia similar.