"Este Código Electoral tiene como fin beneficios personales para el Intendente"

El bloque opositor del Concejo Deliberante votó en contra del nuevo Código Electoral y lo fundamentó con críticas al Intendente Gustavo Brandán, leyendo un texto que dejaron para que conste en acta.

“Esto tiene como único fin obtener beneficios personales por parte del Intendente. Llama poderosamente la atención, el interés y tiempo que le ha dedicado en estos días al presente proyecto, lo cual no ha imitado en ningún otro proyecto elevado durante la presente gestión. Cada vez que el Sr. Intendente se ve acorralado o limitado en la normativa legal vigente, busca modificarla como lo hizo en 2018 con la enmienda a la Carta Orgánica para ser reelecto”, dijo el concejal Matías Peralta Cruz en el Concejo.

Cuestionó que las propuestas que se hicieron desde el bloque Cambiemos fueron rechazadas y que no se les permitió sugerencias.

“Eliminar las Primarias implica un gran retroceso institucional y de garantías democráticas”, sentenciaron.

Y hasta se animaron a especular con respecto al cambio en la Boleta: “El Intendente pretende ser primer concejal en las próximas elecciones, ya que no puede ser reelecto, y con su foto tratar de traccionar algún voto a alguno de sus candidatos que hoy poco miden”.

El comunicado completo:

FUNDAMENTO VOTO NEGATIVO al PROYECTO DE CÓDIGO ELECTORAL

Creemos que el presente Proyecto de reforma al Código Electoral, tiene como único fin obtener beneficios personales de cara a las próximas elecciones por parte del Intendente Municipal - Ab. Gustavo Brandán. Llama poderosamente la atención, el interés y tiempo que le ha dedicado en estos días al presente proyecto, lo cual no ha imitado en ningún otro proyecto elevado durante la presente gestión.

Observamos que cada vez que el Sr. Intendente se ve acorralado o limitado en la normativa legal vigente, busca modificar dicha normativa a los fines de poder continuar ejerciendo el poder o algún otro cargo; sucedió en el año 2018 con la enmienda a la Carta Orgánica a los fines de poder ser reelecto, y vuelve a suceder ahora a los fines de ganar tiempo para ver dónde o cómo acomoda sus piezas y saca algún provecho electoral.

Dichas actitudes o acciones se asemejan cada vez mas a lo que sucede en el orden nacional con el Presidente y Vicepresidenta, quienes desde hace un buen tiempo, sólo están abocados a su agenda personal y no a las necesidades del pueblo.-

Desde el bloque se planteó convocar a un profesional constitucionalista a los fines de que analice el proyecto y nos asesore sobre el mismo, lo cual fue rechazado por el Intendente y su bloque oficialista.-

También se planteó que las PASO no se eliminaran como pretenden hacerlo con este proyecto, que eventualmente se suspendieran cuando no hubiere internas de ningún partido o agrupación, lo cual también fue rechazado por el Intendente y su bloque oficialista. No entiende el oficialismo, “o no quiere entender” que eliminar las PRIMARIAS implica un gran retroceso institucional y de garantías democráticas. Desfinanciar dichas elecciones acarrea una tremenda desigualdad entre aquellos partidos o agrupaciones que pretendan participar de las elecciones y que necesiten dirimir quién o cuál puede ser su mejor candidato. Ni hablemos de aquellos partidos o agrupaciones pequeños que no tienen forma de solventar dichos gastos, evidentemente se busca que los mismos desaparezcan. Si el problema es el gasto o costo que ello le genera al municipio, lo cual es insignificante en relación con tantos otros, deberíamos pensar que es más importante, si dicho gasto o garantizar la democracia y darle la oportunidad de participar en una contienda electoral a cualquier partido o agrupación que lo pretenda. No hay dudas que nada de eso importa en el presente proyecto, sólo ver el beneficio inmediato y ganar tiempo para lo que viene.-

Respecto de la foto o imagen que se pretende incorporar del primer candidato a concejal, consideramos que ello es totalmente innecesario. El pretendido argumento de darle mayor importancia e independencia al cuerpo legislativo no tiene sustento alguno; ninguna foto va a suplir lo que se encuentra legislado y por consiguiente debe cumplirse en cuanto a nuestra forma, representación e independencia de los distintos poderes del estado. Ante ello y ante la negativa a dejar como se encuentra en el código vigente, propusimos distintas alternativas tales como, si consideran tan importante la foto del primer concejal, pongamos las fotos de todos los candidatos, ¿o el resto no son importantes?, al resto no los elije el pueblo?, tal propuesta no fue aceptada. Propusimos la obligatoriedad de cumplir con el cargo para el que se postula, es decir terminar con las candidaturas testimoniales, que luego de ser elegidos pasan a ser funcionarios o se candidatean en otros cargos, burlando así la voluntad de quien los eligió; tampoco fue aceptada dicha propuesta. En fin, volvemos a lo que dijimos en un principio, se ha pensado de manera personal y de caras a lo que viene de manera inmediata, casi sin miedo a equivocarnos, el Intendente pretende ser primer concejal en las próximas elecciones, ya que no puede ser reelecto, o al menos tener esa puerta abierta por si le falla alguna otra estrategia, y con su foto tratar de traccionar algún voto a alguno de sus candidatos que hoy poco miden.-

Respecto del tema Ficha Limpia, proyecto que presentamos en diciembre del año pasado y nunca se le pudo dar despacho debido a las distintas trabas y negativas del oficialismo, ahora lo incorporan en busca de una cierta seducción a lo que tanto insistimos. Lo cierto es que dicho proyecto, como ha salido y saldrá en tantas ciudades y provincias, debió analizarse y debatirse de manera independiente, con la seriedad que el caso amerita, y aprobarse como ordenanza que se planteó, no dentro de este suspicaz proyecto.-

Nos dirán que el presente proyecto se leyó, se analizó, se aceptaron una o dos propuestas de este bloque, como la del Delegado Electoral, que de no habernos escuchado seguramente ocasionaría grandes dolores de cabeza en el futuro, pero lo cierto es que la columna vertebral de la reforma pretendida, vino enlatada, mal intencionada y no admitió discusión alguna.-