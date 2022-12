El Concejo Deliberante aprobó el Presupuesto 2023 por mayoría

El Concejo Deliberante de Colonia Caroya aprobó por mayoría del oficialismo el Proyecto de Ordenanza del Presupuesto General de Cálculos y Recursos 2023, y por unanimidad, el Proyecto de Ordenanza General Tarifaria 2023.



En tal sentido, el presidente Alejandro Ghisiglieri explicó que se trabajó sobre un 65 por ciento de aumento, en relación al Presupuesto de 2022, tras haber sido estudiado por ediles y en colaboración de la Secretaría de Hacienda Municipal.

La suma total es de 3 mil millones de de pesos para el año 2023

En el caso de la Tarifaria, también se trabajó sobre un promedio del 65 por ciento de aumento en las tasas municipales.

“Se fueron adecuando ítems de acuerdo a la ejecución 2022 y se incorporaron tasas que corresponden a algunas ordenanzas nuevas y se tratan de eliminar algunas que ya no van más. Se trata de ir mejorando año a año, algo que ha venido ocurriendo en estos últimos años. El ordenamiento tanto de tarifaria como de presupuesto”, explicó el presidente del Cuerpo Deliberativo.

“Lo más importante para el vecino es el tema de las tasas y que se mantiene el artículo del Vecino Cumplidor, el cual refleja que, al tener todo al día al 31 de diciembre 2022 (tasas, impuestos, servicios), se puede acoger a beneficios: pagando en una cuota la Tasa a la Propiedad, tendrá un veinte por ciento de descuento; y en tres cuotas, un quince por ciento. Los vencimientos empiezan el 10 de febrero de 2023 para cuota única o primera cuota”, explicó.

Así mismo, destacó que se mantendrán las cuotas bimestrales de la Tasa a la Propiedad para los que no se acogen al pago en una o tres cuotas, con la novedad de que las cuotas se irán actualizando desde mayo, de acuerdo al índice de la inflación

Por su parte, el presidente del bloque Cambiemos, Ab. Matías Peralta Cruz, señaló que, en el caso de la Tarifaria, acompañaron dicho proyecto, “Debido a que las observaciones que se fueron analizando en las distintas comisiones fueron corregidas, aceptadas” y el incremento para el año que viene, van de la mano con la inflación.

No obstante, en el caso del Presupuesto, Cambiemos presentó un texto en el cual señalaron que el Proyecto de Presupuesto fue tratado fuera de los plazos establecidos por la Carta Orgánica Municipal y que no les fue explicado por la Secretaría de Hacienda.

Además, señalan que “se observa una utilización abusiva y arbitraria del criterio de formulación presupuestaria histórico–incrementalista. Éste se formula sobre la base de las partidas asignadas el año anterior, introduciendo algunas modificaciones, por lo general incrementales, que tienden a incorporar conceptos que han aumentado, ya sea por efectos del paso del tiempo o de procesos inflacionarios”.

Este es el comunicado del bloque Cambiemos:

FUNDAMENTO VOTO NEGATIVO PRESUPUESTO DE GASTOS Y CALCULOS DE RECURSOS 2023.-

Luego de un análisis exhaustivo por los integrantes del Bloque junto al Tribuno de Cuentas, concluimos nuestro VOTO NEGATIVO al PRESUPUESTO DE GASTOS Y CALCULOS DE RECURSOS 2023. Para fundamentar dicho voto, haremos mención sólo a algunos de los gruesos errores en que incurrió el Ejecutivo al formular dicho proyecto:

✔ En primer lugar, debemos reiterar e insistir que por OCTAVO AÑO CONSECUTIVO el Departamento Ejecutivo remite al Concejo Deliberante el Proyecto de Presupuesto vencido el plazo previsto por la COM (Art. 83). Cabe recordar que el Art. 145 inciso 14 del mismo cuerpo normativo, expresa: “La no presentación en tiempo y forma constituye falta grave”, normativa que el Ejecutivo ignora por completo.-

✔ En segundo lugar, al igual que el año pasado, jamás se presentó a explicar el presupuesto el Secretario de Hacienda. Dicha conducta continua demostrando la escasa importancia que el Departamento Ejecutivo le otorga a tan importante proyecto.-

✔ Entrando al análisis del proyecto en sí, se observa una utilización abusiva y arbitraria del criterio de formulación presupuestaria histórico – incrementalista. Éste se formula sobre la base de las partidas asignadas el año anterior, introduciendo algunas modificaciones, por lo general incrementales, que tienden a incorporar conceptos que han aumentado, ya sea por efectos del paso del tiempo o de procesos inflacionarios. Este sistema no incorpora elementos de análisis respecto a las políticas públicas llevadas adelante los años anteriores, ni respecto a las prioridades a ejecutar por las distintas reparticiones para el próximo ejercicio. Asimismo, no permiten analizar la eficiencia y eficacia de las políticas llevadas adelante por el Municipio.-

✔ Entrando al análisis de algunas cuentas o partidas, tenemos que en la Partida “CONTRIB. QUE INC. S/ LA ACTIV. COMERCIAL E INDUSTRIAL”, se ha incrementado en mas de un 100% respecto a la partida del año en curso, no teniendo en claro en base a que se realiza dicho incremento. Entre las Partidas “SUBSECRETARIA DE SALUD Y DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL”, tiene presupuestado una suma de $105.000.000 aproximadamente, cuando advertimos que en el año en curso no se ejecutó lo presupuestado sino que por el contrario se compensaron partidas quitándole $10.000.000 a salud, lo cual demuestra que se presupuestan suma abultadas para luego re-imputarlas de manera discrecional. Respecto de la Partida “DEPARTAMENTO DE GÉNERO”, se advierte una suma absolutamente irrisoria con la cual es imposible enfrentar tremendo flagelo en nuestra ciudad. Respecto de la Partida “AGENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO PRODUCTIVO”, advertimos que en el presupuesto del año en curso se otorgó la suma de $35.900.000 aproximadamente y para el 2023 se presupuestó por $10.200.000 aproximadamente, esto denota la poca importancia que le da el ejecutivo a la producción de vid y al resto de las producciones regionales. Tampoco es prioritario para el Ejecutivo dejar a nuestra ciudad la red de cloacas, desagües pluviales y mantenimiento de los plátanos ya que las partidas para dichas obras y servicios son irracionales. No se advierte en ninguna parte del presupuesto con que Partida se hará frente a la diferencia negativa que arroja la edificación de cada inmueble correspondiente al Programa habitacional Vivienda Semilla (hoy $72.000.000.- aproximadamente).

✔ En conclusión, si comparamos el proyecto de presupuesto para el año 2023 con el presupuesto del año en curso (2022), observamos que en general se presupuestó en base a un incremento del 65% que se condice con el incremento del Proyecto de Ordenanza General Tarifaria para el año 2023.-

✔ Si comparamos el presupuesto 2023 con lo recaudado al 30/11/2022, mas los ingresos proporcionales del mes 12 del corriente año, el incremento real aplicado al presupuesto 2023 es del 89,88%.-

✔ Lo que observamos es que se presupuestó según el incremento propuesto en la Ordenanza Tarifaria, pero no se efectuó un análisis de cada partida de acuerdo con la recaudación efectiva. Esto lleva a mostrar ingresos elevados, imposibles de ejecutar y que por consiguiente permite aprobar un presupuesto de mayores egresos, que con la facultad del ejecutivo de re-imputar cuentas, se le otorga de manera implícita un manejo discrecional del gasto.-

En conclusión, los argumentos vertidos supra, los cuales son algunos ejemplos, dan sobrada solvencia argumental al voto negativo expuesto. Continuar con gruesos errores luego de ocho años, denota el absoluto desinterés que tiene el Ejecutivo en la formulación de tan importante proyecto, que debería visibilizar las principales acciones de gobierno y prioridades de nuestra ciudad.-