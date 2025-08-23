El impacto económico de las Comidas Típicas: 250 millones de pesos

La Parroquia del Monserrat construye un cinerario en su explanada
Es a pedido de varias familias que le sugirieron al Padre Martín tramitar la obra. Podría estar finalizado dentro de dos meses.
Colonia Caroya23 de agosto de 2025Ariel Roggio
En base a las estadísticas y los resultados de encuestas al público de la última edición de la Fiesta de las Comidas Típicas Caroyenses. la Municipalidad de Colonia Caroya hizo un informe con las conclusiones.
El movimiento económico en la zona el fin de semana de la Fiesta de las Comidas Típicas fue de 250 millones de pesos.
En esa cifra está contemplado el consumo en la fiesta, a emprendedores, el movimiento en restaurantes y comedores y en hotelería, que tuvo una ocupación del 85 por ciento.
En la carpa se sirvieron unos 5000 platos, de los cuales un 20 por ciento correspondió a pastas, una incorporación a la carta atendiendo las demandas de las encuestas del año pasado.
El promedio de gasto por grupo familiar fue de casi 44 mil pesos.
El 95 por ciento de los encuestados consideró razonables los precios del evento.
El 90 por ciento de los visitantes fueron de Córdoba y localidades del interior provincial. El resto se dividió en turistas originarios de otras provincias. También hubo visitantes del exterior.
De los visitantes, el 43 por ciento visitó la ciudad por primera vez y cerca del 20 por ciento decidió pernoctar en la ciudad.
El interés por la gastronomía, la experiencia y la recomendación de terceros fueron las motivaciones principales de los asistentes.
El frico, el chorizo con polenta, la bagna cauda y los postres fueron los platos mejores puntuados por los comensales, aunque todos los platos recibieron valoración de más de 4 estrellas (5 era la puntuación máxima).
La mitad de los encuestados compró salame, ya sea para consumir en la carpa o llevar a su hogar.
Entre las sugerencias, algunos encuestados pidieron menú vegano y/o vegetariano y variedades de pizza italiana.
Cuatro de cada cinco personas dieron la máxima puntuación a la organización del evento y el ítem que más fue valorado fue la limpieza y la atención de los vendedores y el espacio de emprendedores.
Por último, el 99 por ciento de los encuestados aseguró que volvería a visitar Colonia Caroya y regresaría a las próximas ediciones de la fiesta.
