Solo queda un remanente de 9 mil entradas para la noche de Los Manseros y Los Palmeras

Las autoridades del Festival, en conferencia de prensa, confirmaron que hay 21 mil anticipadas vendidas para la noche del viernes de Los Manseros y Los Palmeras; y 12 mil para la jornada extra del lunes 15.

En ese sentido, explicaron que con esa tendencia esperan completar la capacidad máxima autorizada para el Anfiteatro, que es de 30 mil personas.

Las gradas y las tribunas altas tienen capacidad para 13 mil. El anillo de circulación, de 6 mil. El campo, 11 mil más.

Pero el campo no se habilitará hasta que no termine la jineteada, es decir que quedará gente con anticipada comprada que no podrá entrar hasta que se habilite todo el predio.

Para la noche extra no se podrán poner a la venta los 30 mil ticket ya que los que fueron el martes a la frustrada actuación de La Konga podrán entrar ese día y no se sabe cuántos harán uso de ese derecho.