Bruno Sivieri, segundo puesto en la instancia internacional de las Olimpíadas de Matemática

El alumno de Quinto Grado de la Escuela Olga Cossettini fue el único de la región en participar del encuentro que se desarrolló en Catamarca.

Colonia Caroya29 de septiembre de 2025Ariel RoggioAriel Roggio
WhatsApp Image 2025-09-27 at 11.57.28

El niño caroyense Bruno Sivieri obtuvo medalla de plata en las Olimpíadas Matemáticas ATACALAR en la última instancia del certamen que fue de carácter internacional.

La sede del encuentro fue San Fernando del Valle de Catamarca, en el que Bruno fue uno de los representantes de Córdoba.

La participación en las Olimpíadas comenzó en su curso.

Él asiste a Quinto Grado de la Escuela Olga Cossettini y en su aula, todos superaron la instancia, pero solo los tres mejores puntajes podrían avanzar.

Con dos compañeros participó del nivel regional en la Escuela José Manuel Estrada de Jesús María y ese grupo pasó al provincial.

Hace un mes rindieron en las aulas de la Universidad Nacional de Córdoba, pero ya de manera individual.

De esa instancia, Bruno quedó entre los tres de toda la provincia, que pasaron al nivel internacional con alumnos de varias provincias argentinas y de Chile.

El miércoles de la semana anterior, en Catamarca, hicieron la evaluación mientras que el viernes fue la premiación y Bruno quedó en segundo lugar de su categoría.

En el acto, se anunció que el año próximo será Cordoba la sede de la instancia final de estas Olimpíadas.

