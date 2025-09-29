Bruno Sivieri, segundo puesto en la instancia internacional de las Olimpíadas de Matemática

Lorena Londero fue elegida Emprendedora del Año en la Expo de la Rural
El alumno de Quinto Grado de la Escuela Olga Cossettini fue el único de la región en participar del encuentro que se desarrolló en Catamarca.Colonia Caroya29 de septiembre de 2025Ariel Roggio
El niño caroyense Bruno Sivieri obtuvo medalla de plata en las Olimpíadas Matemáticas ATACALAR en la última instancia del certamen que fue de carácter internacional.
La sede del encuentro fue San Fernando del Valle de Catamarca, en el que Bruno fue uno de los representantes de Córdoba.
La participación en las Olimpíadas comenzó en su curso.
Él asiste a Quinto Grado de la Escuela Olga Cossettini y en su aula, todos superaron la instancia, pero solo los tres mejores puntajes podrían avanzar.
Con dos compañeros participó del nivel regional en la Escuela José Manuel Estrada de Jesús María y ese grupo pasó al provincial.
Hace un mes rindieron en las aulas de la Universidad Nacional de Córdoba, pero ya de manera individual.
De esa instancia, Bruno quedó entre los tres de toda la provincia, que pasaron al nivel internacional con alumnos de varias provincias argentinas y de Chile.
El miércoles de la semana anterior, en Catamarca, hicieron la evaluación mientras que el viernes fue la premiación y Bruno quedó en segundo lugar de su categoría.
En el acto, se anunció que el año próximo será Cordoba la sede de la instancia final de estas Olimpíadas.
Con su harina de uva, logró el primer reconocimiento de este nivel que otorga la Sociedad Rural de Jesús María.
La edil Fernanda Fantini presentó un proyecto para declarar la preocupación por la "falta de continuidad", mientras que desde el oficialismo aseguraron que la planta está funcionando desde el 2023.
El espacio educativo que funciona en Tronco Pozo anunció que en 2026 inaugurará el primer año de secundaria. Además, iniciaron la construcción del nuevo edificio para el nivel inicial.
Son de la especialidad Arte Multimedia y programaron en pantalla una modalidad virtual del tradicional juego caroyense.
La mitad de esa cifra fue consumido dentro de la fiesta y el resto entró a lugares gastronómicos y hoteleros de la ciudad durante el fin de semana anterior.
Es a pedido de varias familias que le sugirieron al Padre Martín tramitar la obra. Podría estar finalizado dentro de dos meses.
Canal 907 transmitió en vivo el evento del fin de semana desde Plaza Nicolás Avellaneda para todo el mundo.
La Municipalidad dio a conocer más detalles del evento de este sábado y domingo en la Plaza Nicolás Avellaneda. Se ofrecerán los primeros productos con el nuevo sello de identidad caroyense.
Como primer etapa, comenzará en el barrio Santa Elena y se ampliará gradualmente a otros sectores de la ciudad. La iniciativa busca mejorar el cuidado animal y controlar la población canina.
Con la confirmación de la histórica participación, se dio el regreso de Amanda Offman y la llegada de varias jugadoras de distintos puntos del país. El certamen comienza el primer fin de semana de octubre.
El 11 y 12 de octubre, integrantes de los Tribunales de Jesús María brindarán información en la vía pública sobre dudas jurídicas o situaciones conflictivas que puedan tener los ciudadanos.
En la plaza del fundador se entregaron las tradicionales distinciones a vecinos e instituciones en cinco rubros: Educativo, Social, Profesional, Artístico y Deportivo.
