La primera escuela técnica de la Colonia, el mayor legado educativo que dejó "Rody"

Falleció el ex Intendente Rodolfo Visintín
Tenía 80 años. Fue mandatario municipal entre 2007 y 2011. Además fue Presidente del Festival de Doma y Folklore.
Durante su gestión se creó el Ipet 412 Nicolás Avellaneda, como anexo del Ipetym 69 de Jesús María. Hace 11 meses, en el acto de imposición de nombre del colegio entrevistamos por última vez al ex Intendente.Colonia Caroya14 de octubre de 2025Ariel Roggio
En un gestión que fue austera y de más ordenamiento que de obras, el legado más importante que dejó el paso de Rodolfo Visintín en su paso por la Intendencia fue la creación del Ipet 412 Nicolás Avellaneda.
"Rody" fue un profesor de educación técnica muy querido y respetado por sus alumnos del Ipetym 69 de Jesús María y cuando le tocó ser mandatario caroyense inició los trámites para que la Colonia tenga su propia técnica.
En marzo de 2010, 54 chicos dieron inicio a este nuevo colegio con clases en el Centro Integrador Comunitario (CIC) y al poco tiempo pasaron a las aulas ubicadas en el predio de los Padres Pasionistas.
Al tiempo en que se gestionaba la construcción de un edificio propio, hubo una nueva mudanza: se acondicionó el ex supermercado de La Caroyense para dar clases. Allí estuvieron varios años.
Finalmente, se construyó un moderno edificio en la manzana de calle 41 y 21 y con el paso de los meses también se avanzó en el nombramiento de la institución.
En noviembre del año pasado se hizo el acto en el que se impuso el nombre de Nicolás Avellaneda.
Allí entrevistamos a Rodolfo Visintín por última vez, en una charla en la que recordó todo el proceso para que la Colonia tenga su escuela técnica.
