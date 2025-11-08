Un automovilista que se dio a la fuga, atropelló y mató a una joven en calle 46

Una joven de 26 años murió atropellada en la mañana de este sábado en calle 46 y 17 de Colonia Caroya.

El siniestro ocurrió entre las 7:30 y las 8.

La víctima circulaba en una bicicleta por calle 46 en sentido Oeste-Este y el automóvil la embistió de atrás y luego se dio a la fuga.

En el lugar quedó el paragolpes delantero y otras autopartes.

Esperan la llegada de Policía Judicial.