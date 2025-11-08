                           Descarga la App "RadioComunicar" para llevar la Radio y el Canal 907 en VIVO en tu celular y a todos lados.                                            Descargas App

Un automovilista que se dio a la fuga, atropelló y mató a una joven en calle 46

Ocurrió entre calles 17 y 18 en la mañana de este sábado. El vehículo perdió el paragolpes en el lugar del siniestro.

Colonia Caroya08 de noviembre de 2025Ariel RoggioAriel Roggio
DSC_0308

Una joven de 26 años murió atropellada en la mañana de este sábado en calle 46 y 17 de Colonia Caroya.

El siniestro ocurrió entre las 7:30 y las 8. 

La víctima circulaba en una bicicleta por calle 46 en sentido Oeste-Este y el automóvil la embistió de atrás y luego se dio a la fuga.

En el lugar quedó el paragolpes delantero y otras autopartes.

Esperan la llegada de Policía Judicial.

