Policías y Defensa Civil de Colonia Caroya asistieron en un parto domiciliario

Tres efectivos de la Policía y cuatro integrantes de Defensa Civil de Colonia Caroya debieron asistir en el mediodía de este martes un parto domiciliario.

La mamá, Gisella Rivero, dio a luz a su primer hijo en la cama de la habitación, con la primera ayuda del papá y una vecina.

La abuela fue la que recibió el llamado desesperado de su hijo y avisó a la Municipalidad para que colaboren en el momento tan especial.

Cuando los efectivos llegaron, el niño ya había nacido y la primera tarea fue cortar el cordón umbilical.

Luego, todos los trabajos posteriores hasta que llegó la ambulancia de AMI para trasladar a la mamá y al bebé hasta el Hospital, donde quedaron en observación, pero en buen estado.

El papá, Félix Pereyra, estuvo en todo momento y fue quien recibió al bebé.

El recién nacido se llama Lemmy Pereyra Rivero. Nació con un peso de 3,8 kg.

De Policía trabajaron la Cabo Julieta Tirabosqui, la Agente Dana Alaniz y el Sargento Cristian Gutierrez.

De Defensa Civil estuvieron en el momento Florencia Góngora, Araceli González, Luis Almada y Demetrio "Mataco" Maldonado.