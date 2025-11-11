Policías y Defensa Civil de Colonia Caroya asistieron en un parto domiciliario

Un automovilista que se dio a la fuga, atropelló y mató a una joven en calle 46
Ocurrió entre calles 17 y 18 en la mañana de este sábado. El vehículo perdió el paragolpes en el lugar del siniestro.
Fue al mediodía en una vivienda de calle 40. El bebé nació con 3,8 kilos y está en buen estado de salud. Trabajaron, además, médicos del AMI.Colonia Caroya11 de noviembre de 2025Ariel Roggio
Tres efectivos de la Policía y cuatro integrantes de Defensa Civil de Colonia Caroya debieron asistir en el mediodía de este martes un parto domiciliario.
La mamá, Gisella Rivero, dio a luz a su primer hijo en la cama de la habitación, con la primera ayuda del papá y una vecina.
La abuela fue la que recibió el llamado desesperado de su hijo y avisó a la Municipalidad para que colaboren en el momento tan especial.
Cuando los efectivos llegaron, el niño ya había nacido y la primera tarea fue cortar el cordón umbilical.
Luego, todos los trabajos posteriores hasta que llegó la ambulancia de AMI para trasladar a la mamá y al bebé hasta el Hospital, donde quedaron en observación, pero en buen estado.
El papá, Félix Pereyra, estuvo en todo momento y fue quien recibió al bebé.
El recién nacido se llama Lemmy Pereyra Rivero. Nació con un peso de 3,8 kg.
De Policía trabajaron la Cabo Julieta Tirabosqui, la Agente Dana Alaniz y el Sargento Cristian Gutierrez.
De Defensa Civil estuvieron en el momento Florencia Góngora, Araceli González, Luis Almada y Demetrio "Mataco" Maldonado.
fue en una Misa presidida por el Cardenal Ángel Rossi. El depósito de las cenizas de los difuntos se realizará el primer viernes de cada mes, de acuerdo al protocolo.
Es el cálculo que difundió la Municipalidad tras el evento del domingo. Hubo buenos resultados en el nivel de satisfacción consultada al público.
Fue la propuesta ganadora en la votación que se hizo este año. Es una unidad que trasladará a personas desde sus casas hasta el Complejo.
La ciudad suma una nueva experiencia gastronómica con raíces familiares y tradición vitivinícola. El nuevo restó de autor y cafetería abrirá sus puertas al público el domingo 2 de noviembre durante la 44° Fiesta del Salame Típico.
La Municipalidad, el Club Agraria y chacinadores dieron detalles del evento que se realizará en Av. San Martín al 2100. La entrada será libre y gratuita.
Según informó el abogado de los demandantes, es una cifra de 275 millones de pesos. Es por el hecho que quemó 2500 hectáreas desde el basural de Colonia Caroya hasta General Paz.
Durante su gestión se creó el Ipet 412 Nicolás Avellaneda, como anexo del Ipetym 69 de Jesús María. Hace 11 meses, en el acto de imposición de nombre del colegio entrevistamos por última vez al ex Intendente.
Las autoridades de la Departamental Colón dieron detalles importantes sobre el choque fatal del sábado y la situación de la mujer que protagonizó tres colisiones el domingo.
Estaba estacionada en calle 42 y 51 y durante la madrugada, delincuentes rompieron la ventanilla y se llevaron el vehículo. Además usaron las tarjetas para hacer compras por unos 400 mil pesos.
La leyenda de esta disciplina en nuestro país pasó el fin de semana por Colonia Caroya. Se mostró "sorprendido" por el nivel de quienes participaron de la actividad.