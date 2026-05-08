Nueva propuesta sobre tránsito: vecino pide que la Av. San Martín y todas las paralelas sean de sentido único

Franco Strasorier fue el segundo vecino que pidió la Banca del Ciudadano en el último mes para presentar un proyecto sobre tránsito.

Después de haber analizado las problemáticas durante varios meses, esta semana llevó al Concejo Deliberante una Rediagramación Vial Urbana Integral.

La iniciativa propone cambios importantes ya que sugiere el sentido único de circulación en la mayoría de las calles de toda la zona urbana, entre ellas la Av. San Martín y todas las calles paralelas (40, 41, 42, 43, Don Bosco, 46, 47 y 48).

En su proyecto, solo quedarían de doble circulación "las calles de lotes" (2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34 y Pedro Patat).

También propuso cambios en el sector Av. 28 de Julio entre las vías del FFCC y el acceso a la Asociación Educativa Pío León; y en la zona del paso desde calle 40 hasta Lavalleja de Jesús María.