El Conjunto Alegrîe cumple 45 años

Esta es la actuación completa en la Sagra 2026, con 60 bailarines en escena, entre actuales y ex integrantes.

“Sólo una loca como yo pudo haberlo hecho sin tener nada... Fue como una artesanía moldeada con todos los detalles”, cuenta Vilma Lauret de Roggio sobre el origen del Conjunto Caroyense de Danzas Italianas Alegrîe, que acaba de cumplir 45 años.

El primer ensayo del conjunto se realizó el 15 de mayo de 1981 en la Casa del Friuli (luego se trasladó al playón del Polideportivo). Eran seis las parejas que iniciaban el camino.

Previamente, Vilma Lauret- profesora a cargo de una academia de folklore que dictaba clases en el Bochas Sport Club- había hecho todos los contactos y gestiones para que la ciudad tuviera un conjunto de danzas italianas.

En realidad, la idea surgió en 1974, cuando un grupo proveniente de Aviano (Italia) deslumbró a los caroyenses.

Con el paso del tiempo, la propuesta fue presentada al Centro Friulano para que apadrine el nuevo grupo, el primero de la provincia en su tipo.

En marzo de 1981, la visita a la Sagra de la Uva del primer conjunto de danzas italianas del país, oriundo de Buenos Aires, fue el hecho que impulsó definitivamente la idea.

Su director le cedió a Vilma Lauret tres danzas- Stajare, Vera Furlana y I Siet Pas- para que el nuevo grupo las ensayara durante todo el año.

El debut oficial fue el 11 de marzo de 1982, dos días antes de la Fiesta Provincial de la Vendimia.

Vilma estuvo 10 años coordinando al Alegrîe. Luego le sucedieron Bety Repetto, Edgardo “Lito” Carrizo, Elvis Juncos, Luis Grión, Federico Uanino, Raúl Novara, Martín Piazzoni, Jorge Olmos y Pamela Ribotta, la actual directora.



En estos 45 años, subieron a los escenarios en más de 800 oportunidades, con vestimentas y figuras que se han renovado con el tiempo.

En cuatro ocasiones representaron a Colonia Caroya en el mundo: dos veces en Perú, una en Colombia y dos veces en Italia (1994 y 2011).

