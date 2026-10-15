La Policía logró recuperar varios elementos robados en dos hechos

La Departamental Colón informó que en las últimas horas logró recuperar varios elementos robados.

Siendo las 20:40, personal policial tomó conocimiento de la sustracción de una bicicleta marca Venzo y una motoguadaña de un domicilio particular de la ciudad de Colonia Caroya.

Los elementos fueron hallados en la intersección de calle 14 Norte y Paso de los Andes.

A la madrugada, personal policial tomó conocimiento, a través del llamado de un vecino, de la presencia de cuatro hombres que se desplazaban a pie por calle 46, entre calles 8 y 7, llevando un televisor y bolsos.

A partir de la alerta, los efectivos se dirigieron al sector y, en inmediaciones de calles 6 y 124, observaron a varios sujetos que ingresaban a un lote, donde tras tareas de rastrillaje se logró recuperar una impresora marca Epson, una tostadora, dos parlantes para computadora, un mouse, una bolsa de dormir, un televisor de 43 pulgadas, dos bolsos, una botella de vino y un bolso de mano con diversas alhajas, elementos que habían sido sustraídos de un domicilio particular.