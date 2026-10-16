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Reventaron una puerta y una pared para entrar a robar

Delincuentes ingresaron a plena luz del día a una casa de calle 128 y se llevaron varios elementos: una billetera, una amoladora y 15 botellas de grappa. 
Policiales16 de octubre de 2026Ariel RoggioAriel Roggio
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Delincuentes ingresaron en la tarde del jueves a una casa de la zona rural, destruyeron una puerta y la pared para poder ingresar, y se llevaron algunos elementos.

Ocurrió en calle 128 entre la 30 y la 34.

El morador caminó hasta los viñedos y en ese momento los ladrones aprovecharon para entrar a la casa.

Cuando regresó a la casa, el hombre se encontró con una escena propia de un "sismo".

Al llamar a la Policía, encontraron a pocos metros una garrafa, un hacha y una procesadora que estaban ocultas.

Entre las cosas que se llevaron y no se recuperaron había una amoladora, la billetera con dinero y documentación y 15 botellas de grappa casera.  

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