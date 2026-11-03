El documental de la tormenta que cambió la vida de Colonia Caroya

Para la primera mitad de la década de 1970, Colonia Caroya era el Jardín de Córdoba.

Había 2300 hectáreas de viñedos y una variada producción frutihortícola (peras, duraznos, ciruelas, ajo, entre otros).

Con dos hectáreas de viñedos, una familia vivía sin problemas económicos durante todo el año. Es que una vez que se entregaba la cosecha a la Cooperativa La Caroyense, el productor sabía que podía retirar el dinero que necesitaba o la mercadería en el Supermercado cuando lo necesitara.

Era la actividad principal para el sostén económico, complementado con alguna producción alternativa y animales.

En marzo de 1976 se cosecharon 15 millones de kilos de uva y la Bodega se preparó para una cosecha récord. Se esperaban 20 millones de kilos.

Hubo cuadrillas que recuperaron piletones de bodegas cercanas y se construyeron ocho nuevos con capacidad total de 8 millones de litros.

El 26 de octubre de 1976, a las 17:10, se desató una tormenta sin precedentes.

Fueron entre 20 y 30 minutos de granizo acompañado por un viento “arremolinado”.

“Eran tornaditos por todos lados”, recuerda Amadeo Tabbia. “La desvistió a la viña”, agregó Edgardo “Lito” Carrizo.

El fenómeno abarcó el 80 por ciento de la superficie de Colonia Caroya con un daño del 100 por ciento. No quedó nada.

Solo un sector de Estación Caroya y Lote XI pudo cosechar algo en esa temporada.

Luego de la frustración, todos comenzaron a podar las plantas para prepararla de la mejor manera para el siguiente año.

Y todos coinciden que la viña brotó bien, aunque era imposible que diera frutos.

Pero el 25 de diciembre de 1976, otra tormenta de granizo las terminó de destruir: hubo viñedos que se secaron y ese fue el principio de la decadencia.

Los que siguieron con los viñedos, recién en 1979 pudieron cosechar un volumen “digno”, pero muchos otros cambiaron de cultivo o de vida.

El impacto de las dos tormentas obligaron a muchos a invertir en papa y batata; otros se fueron a las fábricas o se inclinaron por la producción de embutidos.

“Hasta 1976 se vivió del viñedo. Después de esa tormenta había que hacer otra cosa porque de la uva ya no se vivió más”, agregó Tabbia.

Hoy hay entre 70 y 80 hectáreas de viñedos que son los sobrevivientes de una producción que llegó a ser la más importante de la Colonia.

El documental.

A 50 años de esa tormenta y como inicio del camino hacia los 150 años de Colonia Caroya, que se celebrarán en marzo del 2028, se presentó el documental.

Fue en Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, ante un gran marco de público.

Luego de la proyección del video, Fernando Visintín y Hermes Tottis contaron, en vivo, sus experiencias.