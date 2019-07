Todo sobre la Boleta Única de Sufragio

EL ACTO DE VOTACIÓN

1) El elector entrega Documento Habilitante para Votar (Libreta Cívica, Libreta de Enrolamiento, DNI en cualquiera de sus modalidades) al Presidente de Mesa.

2) El Presidente se cerciora que coincidan los datos del Documento con los datos esenciales del padrón (número, nombres y apellidos, domicilio en Colonia Caroya).

2.a) El Presidente puede leer estos datos en voz alta para los fiscales partidarios y/o los suplentes a efectos de cerciorarse y que estos colaboren en la tarea de identificación del ciudadano;

2.b) Si no hubiere coincidencia exacta entre los datos del padrón y los del Documento, o aunque no tuviera o fuera borrosa la fotografía, lo mismo puede votar si esas inconsistencias son por errores materiales o de edición y no hay duda sobre la identidad del elector;

2.c) Si hay dudas en la identidad, el presidente puede interrogar al elector para sacarse las dudas, siempre procurando NO IMPEDIR que el ciudadano vote.

3) Impugnación de identidad: Si el Presidente o un fiscal está convencido de que el que se presenta a votar NO es quien figura en el padrón, se procede a “Impugnar el voto” o, mejor dicho, “Impugnar la identidad” del votante:

3.a) Se toma un “Formulario voto impugnado” y se lo completa (Datos del impugnado, datos del presidente, datos del impugnante y causas por las cuales se sospecha) con las firmas del impugnado, del impugnante y del presidente;

3.b) Se pide al delegado o auxiliar de la Junta Electoral que acerque una almohadilla de tinta.

3.c) Se toma la huella del dedo pulgar derecho del ciudadano impugnado.

3.d) Se introduce este formulario a un sobre con la leyenda “voto impugnado” y NO se lo cierra. Abierto ese sobre, se lo entrega al ciudadano impugnado junto con la BUS y se lo invita a que vote atrás del biombo.

3.e) El ciudadano debe colocar su voto ADENTRO DEL SOBRE junto con el formulario.

3.f) El sobre cerrado (con el voto y el formulario) se introduce en la urna.

4) Procedimiento normal (sin impugnación): al votante se le entrega una BUS firmada en su reverso por el Presidente, Suplente y Fiscales. El Presidente siempre debe firmar, los demás integrantes de la mesa (fiscales y suplentes) pueden NO firmar si no quieren la BUS. Pero si un fiscal firmó una BUS, debe firmar al menos otra, y, si dejó de firmar una BUS, debe dejar sin su firma al menos otra (para evitar la identificación y procurar el secreto del voto).

5) Se le indica al ciudadano cómo ejercer el voto: Debe marcar con una cruz, tilde o símbolo similar el CASILLERO AMARILLO al lado de la lista, partido o candidato de su preferencia: Lista 1 si opta por “Proyecto Caroya” o Lista 2 si opta por “Cambiemos”.

Se le recalca al ciudadano que la marca debe ir en el casillero amarillo y NO EN LA FOTO, TAMPOCO en el número de lista, NI en los nombres de los candidatos.

6) Se le indica al ciudadano cómo doblar en cuatro el voto de tal manera que no se vea cómo votó.

7) Se le da una lapicera, se le da la BUS y se lo invita a pasar atrás del biombo o mampara a marcar la BUS.

8) Cuando termine de hacerlo, el ciudadano ingresa la BUS doblada por la ranura de la urna y devuelve la lapicera.

9) El Presidente invita al ciudadano a que firme la última columna del padrón (Columna de “firma”) en la fila que le corresponde a sus datos. (No importa si la firma “está al revés”, dada la pérdida de tiempo que puede implicar girar el padrón para que el votante lo firme).

10) El Presidente marca la primera columna del padrón (Columna “votó”) en la fila que corresponde al ciudadano que ejerció su derecho al sufragio.

11) El Presidente devuelve al ciudadano el DNI y le otorga un “certificado de emisión de sufragio” con los datos del votante y la firma del Presidente.

12) MIENTRAS UN CIUDADANO ESTÁ VOTANDO ATRÁS DEL BIOMBO, el presidente y los suplentes (con la ayuda de los fiscales si así lo cree conveniente el Presidente) puede ir recibiendo los DNI de otros votantes en la fila de espera, ir identificando el “número de orden” (2ª columna del padrón) y firmando el reverso de BUS y el “certificado de emisión de sufragio” para adelantar y agilizar la tarea. Pero NO entregar la BUS sino hasta el momento en que el ciudadano anterior se hubiere ya retirado de atrás del biombo o mampara y el que estaba en espera ya pueda dirigirse a marcar su voto.

13) Quiénes NO PUEDEN VOTAR:

a) Los que no figuren en el padrón;

b) El ciudadano que sí figura en el padrón pero está tachado con una línea roja;

c) El elector que NO se presenta con el documento habilitante (ver Punto 14.a).

d) El ciudadano que se presente con algún documento habilitante, pero que sea anterior al que figura en el padrón, NO PUEDE VOTAR. Por ejemplo: Si el ciudadano se presenta con un DNI “libretita verde” y en el padrón figura con DNI EA (DNI nuevo ejemplar A), NO PUEDE VOTAR porque el documento con el que acredita identidad es anterior al que figura en el padrón.

14) Quiénes SÍ pueden (y deben) votar:

a) Los ciudadanos que figuren en el padrón y se presenten a votar con documento habilitante.

Documento habilitante para votar:

a.1) Libreta de enrolamiento;

a.2) Libreta Cívica;

a.3) DNI “libretita verde”;

a.4) DNI “Libretita celeste” y/o su tarjeta aunque tenga la leyenda “No válido para votar”;

a.5) DNI tarjeta “nuevo” (EA: Ejemplar A; EB; EC, etc).

b) Quienes figuren en el padrón y se presenten a votar con documento habilitante, aunque los datos del padrón no sean coincidentes en todo con los del documento y NO HAYA DUDAS RESPECTO DE LA IDENTIDAD (Ver Punto 2 anterior);

c) Quienes figuren en el padrón y se presenten a votar con documento habilitante, aunque la foto esté borrosa o arrancada, siempre que no haya dudas sobre su identidad;

d) El elector que se presente con un documento posterior al que figura en el padrón. Por ejemplo: Si el ciudadano se presenta a votar con DNI EA (DNI nuevo ejemplar A) y en el padrón figura con DNI D (DNI “libretita verde” Duplicado), SÍ PUEDE (y debe) votar porque el documento con el que se presenta es POSTERIOR al que figura en el padrón.

15) NO SE PUEDEN AGREGAR CIUDADANOS AL PADRÓN, por más que tengan domicilio en Colonia Caroya. Nadie que no esté en el padrón de mesa puede votar en esa mesa, ni los fiscales ni las autoridades. Y nadie, ninguna autoridad, ni miembros de la Junta Electoral, ni funcionarios públicos pueden obligar al presidente a que admita el voto de alguien que no está empadronado.

Las autoridades de mesa (Presidente y suplentes) deben votar en la mesa en la que están empadronados según su apellido. Si el Presidente de Mesa figura en el padrón de otra mesa, debe ser suplido por el suplente durante el tiempo que le toma concurrir a cumplir con su obligación de votar en la mesa en la que figure. (Durante ese tiempo, el suplente se convierte en presidente de mesa y continúa recibiendo ciudadanos y votos en esa mesa).

Única excepción: el Presidente de Mesa puede agregarse al padrón y votar si se cumplen estos tres (3) requisitos: a) No figura en el padrón de esa mesa; b) Está actuando solo (sin suplentes); c) Hasta las 17.00 hs no ha podido concurrir a su mesa a votar porque no lo sustituyó ningún suplente. Hace constar estas tres circunstancias en un acta especial (en un papel membretado) y se agrega al padrón con su nombre completo y DNI, y vota entre las 17.00 hs y las 18.00 hs.

16) EL ACTO ELECTORAL NO PUEDE SER INTERRUMPIDO. Si el Presidente de Mesa tiene alguna necesidad (por ejemplo, ir al baño, ir a votar a otra mesa, etc.), la votación continúa con el suplente haciéndose cargo de la presidencia. Si no hay suplente, hace saber esta circunstancia al auxiliar de la Junta Electoral para que supla su ausencia o, en caso extremo, al policía a cargo para que custodie la urna mientras el presidente se ausenta momentáneamente. EL PRESIDENTE NO PUEDE LLEVARSE LA URNA fuera del centro de recepción de votos (escuela o club).

17) Una persona ciega o disminuida visual será acompañada atrás del biombo por alguien de su confianza, preferentemente un familiar. De no ir acompañado por familiar o persona de confianza, puede ser acompañado por el Presidente de Mesa.

18) A una persona con alguna discapacidad motriz (incluso por avanzada edad), puede serle acercado el biombo para que marque la BUS sin revelar su voto, PERO LA URNA NO PUEDE SALIR del centro de votación y, preferentemente, no debe ser movida de la mesa.

1) Escrutinio: Ahora sí, abre (desdobla) uno por uno los votos que vació de la urna y los separa y los agrupa o apila en cinco montones:

1º: Votos por la “Lista 1” (“Proyecto Caroya”)

2°: Votos por la “Lista 2” (“Cambiemos”)

3°: Votos en blanco (votos sin ninguna marca)

4°: Votos Nulos.

5º: Votos recurridos (en este caso se ponen en la pila los sobres correspondientes cuando algún fiscal recurra votos).

10.a) VOTO POR “LISTA 1” (Proyecto Caroya): Cuando esté marcado en el casillero amarillo de la primera fila, a la derecha de “Lista 1” y a la izquierda de la foto y nombre del candidato Brandán. La marca puede ser cualquiera que evidencie la voluntad del elector (una cruz, tilde, e-moji, asterisco, dibujito, etc., etc., etc.), no importa si la BUS está tachada, marcada o levemente rota si SURGE CLARA LA VOLUNTAD DEL ELECTOR DE VOTAR POR ESA LISTA.

10.b) VOTOS POR “LISTA 2”: Cuando esté marcado en el casillero amarillo de la primera fila, a la derecha de “Lista 2” y a la izquierda de la foto y nombre del candidato Peralta Cruz. La marca puede ser cualquiera que evidencie la voluntad del elector (una cruz, tilde, e-moji, asterisco, dibujito, etc., etc., etc.), no importa si la BUS está tachada, marcada o levemente rota si SURGE CLARA LA VOLUNTAD DEL ELECTOR DE VOTAR POR ESA LISTA.

10.c) VOTOS EN BLANCO: Los que el elector no marcó.

10.d) VOTOS NULOS:

10.d.1) Cuando están marcados simultáneamente ambos casilleros amarillos.

10.d.2) Cuando la BUS esté tachonada, escrita, rota a propósito y sea evidente la intención de anular el voto

10.e) VOTOS RECURRIDOS: Cuando algún fiscal partidario no esté de acuerdo con lo que decide el Presidente de Mesa sobre si el voto es válido (“LISTA 1”, “LISTA 2” o “en blanco”) o nulo, el Fiscal puede recurrir el voto, de acuerdo al procedimiento del Punto 11 que sigue:

2) VOTO RECURRIDO: Si el Presidente de Mesa considera que un voto es válido (sea por Proyecto Caroya, sea por Cambiemos, o en Blanco) y un fiscal considera que es nulo; o cuando el Presidente considera que el voto es nulo y el fiscal cree que es válido y a favor de su partido, el fiscal recurre el voto según el siguiente procedimiento:

11.a) Se llena el “formulario Voto Recurrido” poniendo el número de mesa, los motivos de la duda sobre validez o nulidad del voto, marcando la decisión o la postura al respecto del Presidente de Mesa (“Válido” o “Nulo” el voto) y los datos y firma del fiscal recurrente y del presidente de mesa;

11.b) Si el fiscal no firma el formulario, el voto NO es “voto recurrido” y pasa a ser válido (por “Proyecto Caroya”, por “Cambiemos” o en blanco) o nulo, según la decisión del Presidente de Mesa;

11.c) El “Formulario Voto Recurrido” (lleno y firmado) y el Voto Recurrido (es decir, la BUS dudosa) se introducen juntos en un SOBRE que diga “Voto Recurrido”;

11.d) Los sobres con votos recurridos se introducen al sobre tamaño tabloide “Fuera de la Urna”.