"Ayudar a enterrar un cuerpo es un error, ser infiel es un error"

El abogado de Nicolás Rizzi, Dr. Emilio Faraudo, pidió que la sociedad "aplauda" a su defendido por "su acto de grandeza" tras la confesión. Además, cree que Jeremías Sanz no mató a la madre.

El abogado de Nicolás Rizzi, Dr. Emilio Faraudo, habló para "Noticias Jesús María" y dejó muchas frases sobre el caso.

Tras la confesión de su defendido en la que admite que participó del enterramiento del cuerpo de María Eugenia Cadamuro, dijo: "A Nicolás Rizzi la sociedad lo debe aplaudir, porque errores en la vida cometemos cualquiera, cualquier persona comete errores, pero quien los reconoce a esos errores, que es poca gente, demuestra un momento de grandeza. Nicolás Rizzi cometió un error en su vida y lo reconoció. Fue un error. Enterrar un cuerpo es un error, ser infiel en el matrimonio es un error".

"No se olviden que se lo pidió un amigo íntimo y en ese momento ni lo pensé. Cuando llegó al lugar había un cuerpo y lo ayudó. No venía premeditado. Fue un error que cometió en ese momento porque no sabía ni donde era. Tampoco él sabía que era María Eugenia", añadió.

¿Por qué no lo dijo antes?

- Porque nadie se lo preguntó. Cuando llega la imputación de encubrimiento se lo intima y manifiesta.

Sobre el final de la entrevista, dijo que cree que Jeremías Sanz no es el autor del crimen y que el hijo de "Maru" está encubriendo a alguien.

La entrevista completa: