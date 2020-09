"Los que tienen que dar respuestas tendrían que haber venido a esta marcha"

Representantes de "Mujeres autoconvocadas del Norte de Córdoba" dieron un discurso y leyeron un documento tras la marcha en la que se pidió justicia por el femicidio de Juana Valdéz.

En primer lugar, la Dra. Gabriela Mira dio un encendido discurso ante las decenas de mujeres que acompañaron el momento.

"Hace años que estoy pidiendo un juzgado especializado en violencia de género. Me dijeron que era caro. Entonces que nos digan ellos cuánto valemos como mujeres".

El documento que se leyó en la marcha:

Mujeres autoconvocadas nos reunimos hoy para decir BASTA DE MATARNOS. Basta de violencia contra nuestro género. No queremos más golpes, ni gritos, ni abusos.

Nuestros pueblos chicos se han convertido en caldo de cultivo de la violencia machista de todo tipo. El micro machismo está en cada charla y la burla hacia nuestro género conlleva a más violencia.

Durante la pandemia, más de 200 mujeres han denunciado hechos en el entorno familiar; otras tantas no se animaron por miedo a la represalia, a la falta de apoyo o contención; y otras tantas no pudieron hacerlo o simplemente no supieron cómo.

Estamos aquí sin ánimos de cuestionar a nadie, por el simple hecho de empatizar con las que sufren, con las que ya no están y sus familias, con las que padecen a diario el maltrato, con sus hijos muchos huérfanos, con sus madres desgarradas de dolor.

Estamos aquí por bronca, por la impotencia de no saber qué más hacer para que NO NOS MATEN y nos abandonen TIRADAS COMO PERROS EN UN DESCAMPADO.

Algo estamos haciendo mal.

Desde el caso Urbaneja a esta parte venimos pidiendo un juzgado especializado en violencia de género y familiar, la unidad judicial para Colonia Caroya y un fiscal más para nuestros Tribunales. Los profesionales hoy no dan a basto con tanta denuncia, sumado a que tenemos una sociedad adormecida.

Estamos aquí para pedir no solo JUSTICIA sino que las autoridades nos ayuden a prevenir, no queremos otra Muerte para despertar del horror en lo que se ha convertido el solo hecho de ser MUJER.

Por María José Urbaneja.

Por Denisse Bergara.

Por Maru Cadamuro.

Por Wanda Navarro.

Por Verónica Tottis.

Y ahora por Juana Valdez

BASTA DE MATARNOS