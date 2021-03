EL miércoles 24 de febrero por la noche, en la calle 6 sur de Colonia Caroya, un hombre intentó abusar sexualmente de una joven que salía de trabajar.

Gracias a la denuncia que ella hizo de inmediato y al rápido accionar de la policía, el sujeto pudo ser identificado y detenido a los pocos minutos.

A una semana, la mujer sigue recuperándose del espantoso hecho. De manera anónima se contactó con Radio Comunicar para contar lo que vivió esa noche.

En su testimonio la joven narra que el ataque ocurrió pasada la medianoche. Salió de su trabajo y caminó como de costumbre por la calle Malvinas Argentinas de Jesús Maria hasta llegar a los semáforos de Avenida San Martín y esquina 6.

"Todo el tiempo iba mirando hacia atrás por si pasaba algo. No me di cuenta que me venían siguiendo", señaló.

Cuando cruzó hacia el lado sur de la calle 6, dispuesta a seguir el recorrido que realiza diariamente para ir a su casa, observó por primera vez al agresor. "Pensé que se trataba de una persona normal que también iba caminando".

A mitad de cuadra, frente al tanque de agua de la Cooperativa, donde hay un sitio totalmente abandonado, el sujeto la agarró por atrás. Alcanzó a tocar algunas partes de su cuerpo y a rasguñarla.

"Le quise dar el celular y la cartera pero él no quería nada de eso. Me tenía agarrada" (...) "Empecé a gritar. Justo pasaban dos chicos en bici, les pedí ayuda. Me quedé sin voz gritando y me escucharon". En ese momento el hombre huyó.

La familia de la vivienda de enfrente asistió a la joven y llamo a la policía.

"Fui a la comisaria, hice la denuncia y la declaración. Cuando salía llegaba un patrullero con varios chicos y pude ver a uno con la misma ropa y contextura física que el que me atacó".

La mujer se refirió a como se siente después de lo vivido: "Estoy tratando de mejorar de a poco. No puede ser que tengamos que tener cinco ojos en la espalda para poder salir a la calle. Yo salía de trabajar".