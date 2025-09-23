Colonia Vicente Agüero: entregaron tres casas del programa Vivienda Semilla

En la mañana del martes, se realizó el acto de entrega simbólica de llaves del plan Vivienda Semilla a beneficiarios en Colonia Vicente Agüero.

Por primera vez en la historia del pueblo se entregan casas desde un fondo provincial.

En esta oportunidad, los adjudicatarios fueron Susana Rodriguez, Romina Turus y Carina Oronel.

Estuvo presente el Ministro de Cooperativas y Mutuales Dr. Gustavo Brandan, que anunció un aporte de 55 millones de pesos en obra cordón cuneta para Vicente Agüero.

Luego se procedió a dar los certificados de los cursos de panaderia y repostería dictados por el Dentro de Desarrollo Regional, a cargo del profesor Osvaldo Nievas siendo la primera vez que se realizan estos cursos en el pueblo.