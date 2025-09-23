                           Descarga la App "RadioComunicar" para llevar la Radio y el Canal 907 en VIVO en tu celular y a todos lados.                                            Descargas App

Colonia Vicente Agüero: entregaron tres casas del programa Vivienda Semilla

La Jefa Comunal Nilda Lauret recibió a funcionarios provinciales, que además prometieron 55 millones de pesos para obra de cordón cuneta.

23 de septiembre de 2025

En la mañana del martes, se realizó el acto de entrega simbólica de llaves del plan Vivienda Semilla a beneficiarios en Colonia Vicente Agüero.

Por primera vez en la historia del pueblo se entregan casas desde un fondo provincial.

En esta oportunidad, los adjudicatarios fueron Susana Rodriguez, Romina Turus y Carina Oronel.

Estuvo presente el Ministro de Cooperativas y Mutuales Dr. Gustavo Brandan, que anunció un aporte de 55 millones de pesos en obra cordón cuneta para Vicente Agüero.

Luego se procedió a dar los certificados de los cursos de panaderia y repostería dictados por el Dentro de Desarrollo Regional, a cargo del profesor Osvaldo Nievas siendo la primera vez que se realizan estos cursos en el pueblo.

