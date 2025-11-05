Cómo será la Noche de los Museos en nuestra región

Referentes judiciales comunitarios estarán en Sinsacate
El 11 y 12 de octubre, integrantes de los Tribunales de Jesús María brindarán información en la vía pública sobre dudas jurídicas o situaciones conflictivas que puedan tener los ciudadanos.
Colonia Caroya y Jesús María anunciaron las propuestas para este viernes a la noche en las dos estancias Jesuíticas, la Torre de Céspedes, el Museo Luis Biondi y La Caroyense.Regionales05 de noviembre de 2025Ariel Roggio
Jesús María y Colonia Caroya se suman una vez más a La Noche de los Museos, una iniciativa impulsada por la Provincia de Córdoba que este año se enmarca bajo el lema “El futuro de los museos en comunidades en constante cambio”.
Todas las actividades son con acceso libre y gratuito.
Museo de la Ciudad Luis Biondi
Desde las 20 horas, se realizará una nueva edición del Café literario. En esta ocasión, el encuentro girará en torno a la reconocida obra “El amante”, de la escritora francesa Marguerite Duras. Será una velada para compartir lecturas, reflexionar y dialogar en grupo, con una taza de café de por medio.
Además, se podrá visitar la muestra de arte Paralelos que reúne a los artistas plásticos Mario Domínguez y Emmanuel Villafañe. La misma propone un recorrido por paisajes que combinan colores y formas que van desde los tonos agrestes del norte hasta horizontes abiertos e ilimitados.
A las 20 horas, Mario Domínguez brindará una charla a pie de obra. Así mismo, durante toda la jornada, adultos y niños podrán participar de una batalla de arte.
Torre Céspedes
Desde las 20 horas, se realizará una aventura con linternas y recorridos guiados.
Estancia de Jesús María – Museo Jesuítico Nacional
Taller de fanzines y experiencias artísticas participativas.
Estancia de Caroya.
Desde las 20, en la Casona será el momento de “Exploradores nocturnos, una aventura con linternas”, con salidas a las 21 y a las 22.
Luego, habrá un cierre musical con Martina Grión y su banda, quienes harán un repertorio de música folklórica y latinoamericana.
Centro Cultural La Caroyense.
A las 20.30 en el Centro Cultural de la Bodega se presentará “De musas y museos”, una ronda de lectura con varias voces, textos breves y fragmentos para disfrutar y no cansar. Estará a cargo del grupo literario “Palabras en Libertad”.
