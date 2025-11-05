Cómo será la Noche de los Museos en nuestra región

Jesús María y Colonia Caroya se suman una vez más a La Noche de los Museos, una iniciativa impulsada por la Provincia de Córdoba que este año se enmarca bajo el lema “El futuro de los museos en comunidades en constante cambio”.

Todas las actividades son con acceso libre y gratuito.

Museo de la Ciudad Luis Biondi

Desde las 20 horas, se realizará una nueva edición del Café literario. En esta ocasión, el encuentro girará en torno a la reconocida obra “El amante”, de la escritora francesa Marguerite Duras. Será una velada para compartir lecturas, reflexionar y dialogar en grupo, con una taza de café de por medio.

Además, se podrá visitar la muestra de arte Paralelos que reúne a los artistas plásticos Mario Domínguez y Emmanuel Villafañe. La misma propone un recorrido por paisajes que combinan colores y formas que van desde los tonos agrestes del norte hasta horizontes abiertos e ilimitados.

A las 20 horas, Mario Domínguez brindará una charla a pie de obra. Así mismo, durante toda la jornada, adultos y niños podrán participar de una batalla de arte.

Torre Céspedes

Desde las 20 horas, se realizará una aventura con linternas y recorridos guiados.

Estancia de Jesús María – Museo Jesuítico Nacional

Taller de fanzines y experiencias artísticas participativas.

Estancia de Caroya.

Desde las 20, en la Casona será el momento de “Exploradores nocturnos, una aventura con linternas”, con salidas a las 21 y a las 22.

Luego, habrá un cierre musical con Martina Grión y su banda, quienes harán un repertorio de música folklórica y latinoamericana.

Centro Cultural La Caroyense.

A las 20.30 en el Centro Cultural de la Bodega se presentará “De musas y museos”, una ronda de lectura con varias voces, textos breves y fragmentos para disfrutar y no cansar. Estará a cargo del grupo literario “Palabras en Libertad”.



