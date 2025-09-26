Referentes judiciales comunitarios estarán en Sinsacate

Integrantes de los Tribunales de Jesús María brindarán información en la vía pública sobre dudas jurídicas o situaciones conflictivas que puedan tener los ciudadanos.

La acción se llama “Es tu derecho, pregunta a la Justicia” y se enmarca en un programa de trabajo voluntario y gratuito desarrollado por el Poder Judicial de Córdoba con sus integrantes desde la función de “Referentes Judiciales Comunitarios”.

Se busca acercar la Justicia a la sociedad a través del diálogo y la interacción directa con los ciudadanos de cada comunidad a los fines de prevenir y abordar posibles conflictos fortaleciendo en derechos.

Los interesados podrán acercarse los días 11 y 12 de octubre de 2025 de 10:00 horas a 12:00 horas, en calle Pedro Nobile n° 148 de la localidad de Sinsacate (en frente del Geriátrico Modelo Sinsacate), donde los voluntarios de la Justicia estarán disponibles a fines de canalizar sus inquietudes y orientar frente a sus problemas brindando información de acceso público.

No requiere turno previo ni formalidad alguna, sino sólo acercarse para efectuar su consulta.

Para conocer más sobre el Programa “Referente Judicial Comunitario” pueden acceder al siguiente link: http://rjc.justiciacordoba.gob.ar/, seguir la cuenta oficial en instagram @referentesjudicialesoficial o bien contactarse con el Centro de Gestión Estratégica y Estadísticas (CGEE) del Poder Judicial de Córdoba [email protected] que

coordina esta iniciativa en toda la provincia.