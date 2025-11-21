Jesús María y Sinsacate inscriben para las escuelas de verano en las piletas municipales

La Municipalidad de Jesús María inicia el proceso de preinscripciones para la temporada de verano en los polideportivos 17 de Octubre y Sierras y Parques.

Está destinado a niños desde los cuatro años hasta adolescentes de 14.

Será una nueva edición de la propuesta que cada año reúne actividades recreativas, deportes, juegos y natación para acompañar a los chicos durante los meses de calor.

Polideportivo 17 de Octubre

Del 26 al 28 de noviembre.

Horarios: 8 a 12 y 16 a 20 horas.

Polideportivo Sierras y Parques

Del 26 al 28 de noviembre.

Horarios: 18 a 20:30 horas.

La Municipalidad recuerda que las preinscripciones son presenciales y recomienda a las familias asistir dentro de los días y horarios establecidos para garantizar una buena organización.

La temporada, que se desarrollará durante diciembre y enero, busca promover el movimiento, la convivencia y la vida al aire libre como parte de una propuesta integral para las infancias de la ciudad.

SINSACATE.

La pileta del Polideportivo Municipal de Sinsacate vuelve a llenarse de juegos, natación y diversión para chicos y chicas de la comunidad.

Inicio: 15/12/25

Cierre: 13/02/26

Inscripciones desde el martes 25/11

De lunes a viernes: 9:30 a 12 y los martes de 16 a 18.

Aranceles:

Un niño: $40.000

Dos Hermanos: $64.000

Tres Hermanos : $80.000

Cuatro o más: $26.000 c/u