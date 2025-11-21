Jesús María y Sinsacate inscriben para las escuelas de verano en las piletas municipales

Cómo será la Noche de los Museos en nuestra región
Colonia Caroya y Jesús María anunciaron las propuestas para este viernes a la noche en las dos estancias Jesuíticas, la Torre de Céspedes, el Museo Luis Biondi y La Caroyense.
La Municipalidad de Jesús María inicia el proceso de preinscripciones para la temporada de verano en los polideportivos 17 de Octubre y Sierras y Parques.
Está destinado a niños desde los cuatro años hasta adolescentes de 14.
Será una nueva edición de la propuesta que cada año reúne actividades recreativas, deportes, juegos y natación para acompañar a los chicos durante los meses de calor.
Polideportivo 17 de Octubre
Del 26 al 28 de noviembre.
Horarios: 8 a 12 y 16 a 20 horas.
Polideportivo Sierras y Parques
Del 26 al 28 de noviembre.
Horarios: 18 a 20:30 horas.
La Municipalidad recuerda que las preinscripciones son presenciales y recomienda a las familias asistir dentro de los días y horarios establecidos para garantizar una buena organización.
La temporada, que se desarrollará durante diciembre y enero, busca promover el movimiento, la convivencia y la vida al aire libre como parte de una propuesta integral para las infancias de la ciudad.
SINSACATE.
La pileta del Polideportivo Municipal de Sinsacate vuelve a llenarse de juegos, natación y diversión para chicos y chicas de la comunidad.
Inicio: 15/12/25
Cierre: 13/02/26
Inscripciones desde el martes 25/11
De lunes a viernes: 9:30 a 12 y los martes de 16 a 18.
Aranceles:
Un niño: $40.000
Dos Hermanos: $64.000
Tres Hermanos : $80.000
Cuatro o más: $26.000 c/u
