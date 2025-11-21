                           Descarga la App "RadioComunicar" para llevar la Radio y el Canal 907 en VIVO en tu celular y a todos lados.                                            Descargas App

Jesús María y Sinsacate inscriben para las escuelas de verano en las piletas municipales

Durante la próxima semana, las familias pueden acercarse a los Polideportivos de Bº 17 de octubre, de Bº Sierras y Parque y de la localidad de Sinsacate para anotar a niños y niñas.

La Municipalidad de Jesús María inicia el proceso de preinscripciones para la temporada de verano en los polideportivos 17 de Octubre y Sierras y Parques. 

Está destinado a niños desde los cuatro años hasta adolescentes de 14.

Será una nueva edición de la propuesta que cada año reúne actividades recreativas, deportes, juegos y natación para acompañar a los chicos durante los meses de calor.

Polideportivo 17 de Octubre
Del 26 al 28 de noviembre.
Horarios: 8 a 12 y 16 a 20 horas.

Polideportivo Sierras y Parques
Del 26 al 28 de noviembre.
Horarios: 18 a 20:30 horas.

La Municipalidad recuerda que las preinscripciones son presenciales y recomienda a las familias asistir dentro de los días y horarios establecidos para garantizar una buena organización. 

La temporada, que se desarrollará durante diciembre y enero, busca promover el movimiento, la convivencia y la vida al aire libre como parte de una propuesta integral para las infancias de la ciudad.

SINSACATE.

La pileta del Polideportivo Municipal de Sinsacate vuelve a llenarse de juegos, natación y diversión para chicos y chicas de la comunidad.

Inicio: 15/12/25
Cierre: 13/02/26

Inscripciones desde el martes  25/11
De lunes a viernes: 9:30 a 12 y los martes de 16 a 18.

Aranceles:
Un niño: $40.000
Dos Hermanos: $64.000
Tres Hermanos : $80.000
Cuatro o más: $26.000 c/u

