"Unidos Podemos" pide declarar la emergencia vial en Colonia Caroya

El bloque Unidos Podemos del Concejo Deliberante de Colonia Caroya presentó un proyecto para declarar por 180 días la emergencia pública en materia de seguridad vial en la ciudad, que implica "reasignar partidas presupuestarias, destinar nuevos recursos, propios o de otras jurisdicciones y/o reasignar personal municipal para ejecutar todas las medidas que se estimen pertinentes para garantizar la seguridad vial en todo el territorio caroyense".

Además propone crear una Mesa de Seguridad Víal con Policía de la Provincia de Córdoba, Gendarmería Nacional, Compañías aseguradoras, Centros Vecinales, Sindicato de Camioneros y otra entidad que asocie al transporte de carga, Representantes del transporte público de pasajeros (taxis, remises, combis, micros, etc.), Colegio de Abogados, Hospital Regional Vicente Agüero, Cámara de Comercio y otras instituciones.

En la presentación, Matías Roldán cuestionó las políticas en materia de seguridad vial y la decisión de desvincularse del Ente Intermunicipal de Control, que preside el propio edil.