La obra de cloacas generó un cruce entre concejales en Colonia Caroya

Abrirán el nivel secundario en la escuela Olga Cossettini
El espacio educativo que funciona en Tronco Pozo anunció que en 2026 inaugurará el primer año de secundaria. Además, iniciaron la construcción del nuevo edificio para el nivel inicial.
La edil Fernanda Fantini presentó un proyecto para declarar la preocupación por la "falta de continuidad", mientras que desde el oficialismo aseguraron que la planta está funcionando desde el 2023.Colonia Caroya05 de septiembre de 2025Ariel Roggio
En la última sesión del Concejo Deliberante de Colonia Caroya, la concejal Fernanda Fantini del bloque Somos Caroya presentó un proyecto de declaración de preocupación por la demora, falta de continuidad y puesta en marcha de la Obra de Red de Desagües de Cloacas.
"Así como ustedes (señalando al oficialismo) también manifestaron su preocupación por la situación por el INTA y la discapacidad, me parece que esto también porque los vecinos esperan una respuesta", dijo.
La red domiciliaria en su primera etapa fue construida, pero es lento el proceso de conexiones domiciliarias. Así también lo adimitieron desde el oficialismo.
El Arq. Adrián Zanier fue quien aseguró que la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales está funcionando desde el 2023 con agua de acequia.
"Si no me falla la memoria, la primera etapa de red se pensó para 500 viviendas y debe haber solo 20 o 30 conectados. Entonces no es un problema de la planta o del sistema. Es que el vecino no puede o no quiere conectarse", respondió.
