Jesús María tendrá un fin de semana para colaborar con instituciones

Jesús María empezó el proceso para crear su Bandera
La ciudad se incorpora al programa “Nuestra Bandera”, una iniciativa de la Legislatura de Córdoba. El proyecto promueve la creación de símbolos oficiales en municipios y comunas de la provincia.
Descarga la App "RadioComunicar" para llevar la Radio y el Canal 907 en VIVO en tu celular y a todos lados.
El sábado se reeditará "Las cuatro esquinas solidarias" y el domingo habrá una jornada especial en la explanada del Ferrocarril.Jesús María12 de septiembre de 2025Ariel Roggio
Este sábado se realiza "Las Cuatro Esquinas Solidarias" a beneficio de la Asociación Gerontológica de Jesús María.
Será en pleno centro: Kennedy esq. Tucumán.
Los elementos que se van a recolectar son té, mermelada, galletas secas, yerba, pure de tomates, aceite, arroz y lentejas.
El horario en que la gente se puede acercar para donar será de 9 a 12:30 hs.
En tanto, el domingo la Municipalidad de Jesús María invita a participar de una jornada solidaria, con una jornada especial con propuestas para todas las edades.
Será de 15 a 18 horas, en la explanada del ferrocarril.
Durante el evento, peluqueros locales ofrecerán cortes de cabello gratuitos, que serán donados a la Fundación Vanesa Durán para la confección de pelucas oncológicas. Al mismo tiempo, se recibirán donaciones de alimentos no perecederos para la Asociación Gerontológica, y el Refugio Canino participará con un espacio especial para fomentar la adopción responsable de perritos.
La tarde también contará con la presencia de la Fundación ACES, entregando folletería informativa, y un sector de entretenimiento para los más chicos, con juegos, maquillaje artístico, sorteos y mucha música en vivo. Además, se podrá recorrer el Paseo de Emprendedores y Artesanos de la ciudad.
La invitación está abierta a todas las familias, vecinos y turistas, con entrada libre y gratuita.
La ciudad se incorpora al programa “Nuestra Bandera”, una iniciativa de la Legislatura de Córdoba. El proyecto promueve la creación de símbolos oficiales en municipios y comunas de la provincia.
Será este sábado 19 de julio de 10 a 20. Más de 30 comercios y artistas plásticos locales ofrecerán promociones y propuestas en una feria urbana pensada para disfrutar del centro de la ciudad.
Con una capacidad de 250.000 litros por hora, el nuevo sistema de captación será capaz de suministrar tres veces el volumen previsto anteriormente.
Fue creada el 2 de julio de 1875 y este miércoles hará el acto central con presencia de autoridades provinciales. El jueves se inaugura una muestra histórica en el Museo de la Ciudad de Jesús María.
Desde las 10 horas, más de 170 instituciones participarán del tradicional evento sobre la Avenida Laprida. Por la tarde, en la Explanada habrá música, danza y el Paseo de Artesanos y Emprendedores.
La sanción económica por circular con este tipo de dispositivos alcanza los 480 mil pesos. La mayor infracción que se detecta en los controles es el estacionamiento en lugares indebidos.
Durante cuatro días, la ciudad ofrecerá una agenda con actividades: celebraciones religiosas, espectáculos, ferias y recorridos guiados. Todas serán gratuitas.
Fueron propuestas impulsadas y votadas por la comunidad de Jesús María. Se destinarán más de 120 millones de pesos para la concreción. Las iniciativas abarcan áreas de discapacidad, ambiente y desarrollo social.
Desde este viernes y hasta el domingo, el predio de Malabrigo se mostrará al país con 280 stands y varias propuestas pensadas para la familia.
Hasta el 22 de septiembre, vecinos e instituciones de la ciudad podrán presentar su propuesta en el edificio central de la Municipalidad. Conocé todos los requisitos para hacerlo.
La edil Fernanda Fantini presentó un proyecto para declarar la preocupación por la "falta de continuidad", mientras que desde el oficialismo aseguraron que la planta está funcionando desde el 2023.
Con su harina de uva, logró el primer reconocimiento de este nivel que otorga la Sociedad Rural de Jesús María.
El sábado se reeditará "Las cuatro esquinas solidarias" y el domingo habrá una jornada especial en la explanada del Ferrocarril.