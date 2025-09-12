                           Descarga la App "RadioComunicar" para llevar la Radio y el Canal 907 en VIVO en tu celular y a todos lados.                                            Descargas App

Jesús María tendrá un fin de semana para colaborar con instituciones

El sábado se reeditará "Las cuatro esquinas solidarias" y el domingo habrá una jornada especial en la explanada del Ferrocarril.

Jesús María12 de septiembre de 2025Ariel RoggioAriel Roggio
domingo solidario

Este sábado se realiza "Las Cuatro Esquinas Solidarias" a beneficio de la Asociación Gerontológica de Jesús María.

Será en pleno centro: Kennedy esq. Tucumán.

Los elementos que se van a recolectar son té, mermelada, galletas secas, yerba, pure de tomates, aceite, arroz y  lentejas.

El horario en que la gente se puede acercar para donar será de 9 a 12:30 hs.

En tanto, el domingo la Municipalidad de Jesús María invita a participar de una jornada solidaria, con una jornada especial con propuestas para todas las edades.

Será de 15 a 18 horas, en la explanada del ferrocarril.

Durante el evento, peluqueros locales ofrecerán cortes de cabello gratuitos, que serán donados a la Fundación Vanesa Durán para la confección de pelucas oncológicas. Al mismo tiempo, se recibirán donaciones de alimentos no perecederos para la Asociación Gerontológica, y el Refugio Canino participará con un espacio especial para fomentar la adopción responsable de perritos.

La tarde también contará con la presencia de la Fundación ACES, entregando folletería informativa, y un sector de entretenimiento para los más chicos, con juegos, maquillaje artístico, sorteos y mucha música en vivo. Además, se podrá recorrer el Paseo de Emprendedores y Artesanos de la ciudad.

La invitación está abierta a todas las familias, vecinos y turistas, con entrada libre y gratuita.

Sin título

WhatsApp Image 2025-05-19 at 12.48.34

